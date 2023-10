Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Mas NOTICIAS Ampliar Ciberseguridad y protección de datos: los mejores sistemas para la seguridad informática Escucha la noticia En la era digital la informática juega un papel fundamental para los trabajos, las tareas de administración o, simplemente, como soporte de almacenamiento de datos personales. La ciberdelincuencia existe actualmente y nuestras contraseñas, fotografías y otros recursos privados pueden quedar desprotegidos si no se tiene un sistema de seguridad preventivo que, en realidad, evite la posibilidad de ataques o fisuras en la seguridad. Si quieres saber más sobre las tendencias relacionadas con ciberseguridad, protección de datos, ciberdefensa y seguridad informática, te mostramos las innovaciones y novedades que debes tener en cuenta y cuya información puedes completar en el blog de ciberseguridad. Servicios de protección frente a los ataques informáticos Hoy en día, la ciberseguridad debe ser un medio para proteger y prevenir la posibilidad de ataques y robos de información. A nivel usuario, la vulnerabilidad de la nube hace que, precisamente, se necesite una mayor protección basada en servicios e infraestructuras que eviten las violaciones de datos y los accesos no autorizados a cuentas y otras plataformas personales. En este sentido, es imprescindible contar con soportes de seguridad que puedan detectar las posibles fisuras y prevenir los ataques. Para ello, se establecen las medidas de corrección y reparación para conseguir, así, respuestas a los incidentes de ciberseguridad y otras soluciones que resulten eficientes y directas en caso de tener interfaces inseguras. Últimamente, están adquiriendo un gran reconocimiento los servicios de análisis del forense digital. Esta figura ayuda a gestionar los posibles incidentes informáticos y analizar, a su vez, las medidas de seguridad que sean necesarias para que no vuelva a haber un incidente de la misma envergadura. Al fin y al cabo, no hay nada mejor como prevenir para mantener protegidos todos los datos y recursos informáticos privados. Protección frente al spoofing El spoofing se basa en la usurpación de la identidad electrónica para que, a partir de ahí, se oculte la identidad propia y se deje vía libre para cometer cualquier delito vinculado al robo de identidad u otros datos que den accesibilidad a cuentas propias. Este delito se puede dar no solo en personas físicas, también pueden padecerlo empresas y entidades. En este caso, es importante contar con ciberdefensa y seguridad de aquellos especialistas en ciberseguridad para acabar, de forma eficiente y rápida, con las posibles acciones de hacking que pueda suponer el robo de la identidad de una persona. Protección frente al phising El phising es un tipo de técnica de engaño o estafa que se basa, específicamente, en engañar a una víctima ganándose su confianza. El estafador se hace pasar por una persona o empresa para que, a partir de ahí, se manipule la información que se transmite y se trate de obtener datos personales para ejecutar ciertas acciones que son plenamente ilegales; incluso, se llega a suplantar la identidad. Este tipo de delincuencia está actualmente en activo. Por eso, es conveniente contar con servicios de protección de datos que, en general, eviten la obtención de información por parte del delincuente. Método de defensa 2FA Uno de los métodos de seguridad para la administración de identidad y acceso es el 2FA. Consiste en la autenticación en dos fases y un acceso que requiere dos formas de identificación. De esta manera, se protege la cuenta frente a posibles accesos no autorizados al solicitarse un código adicional. De esta manera, se evitan acciones fraudulentas que pueda provocar un acceso en espacios privados con datos personales. Es una información de noticiasdealmeria.com:..