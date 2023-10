Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

Desinformación y contaminación fáctica a debate en el I Congreso Internacional del CySOC

jueves 26 de octubre de 2023 , 18:57h

Este jueves ha comenzado la primera propuesta de un congreso internacional que realiza el CySOC de la Universidad de Almería, intentando concentrar en sus dos días de duración todos los aspectos que construyan lo que pretende su lema: ‘Discurso y comunicación para el avance social’. Durante estas jornadas hay cabida para tres conferencias plenarias, dos mesas redondas, dieciséis paneles temáticos y una representación teatral, todo en formato on-line y presencial, en el Aula Magna y en la Sala de Grados del Edificio de Humanidades.

En el recuerdo, una persona clave para la creación del centro, director en vida y tras su fallecimiento director honorífico, el catedrático de Filología Latina Manuel López Muñoz. De hecho, esta cita sirve como el homenaje póstumo a su figura algo más de año después de su fallecimiento. Tan es así que esta cita da continuidad a su legado y propone “analizar el arte del discurso desde diferentes perspectivas, pero atendiendo a su dimensión social”.

Tras la inauguración oficial esta mañana han tenido lugar, de modo consecutivo, las dos primeras conferencias plenarias, ambas pronunciadas por invitados de gran relevancia. La primera ha corrido a cargo de Alejandro Rojas Marcos, cofundador del Partido Andalucista, exdiputado en Cortes, exdiputado del Parlamento Andaluz y exalcalde de Sevilla. La ha titulado ‘Gracias, Manuel, por levantar acta de la historia del Partido Andalucista’, en clara alusión al homenajeado Manuel López Muñoz y su minucioso trabajo sobre la vida de esta formación política. La segunda ha correspondido a Eamon Maher, director del ‘National Centre for Franco-Irish Studies’, adscrito a Technological University Dublin, y editor de Peter Lang. La ha titulado ‘Communicating a sense of place: visualising the work of John McGahern’. Sus respectivos presentadores han sido Rafael Quirosa-Cheyrouze y María Elena Jaime de Pablos.

Tras esto se ha realizado la primera mesa redonda, ‘Nuevos relatos de comunicación frente a la desinformación y la contaminación fáctica’, coordinada por Antonio Torres y en la que han participado cinco profesionales de otros tantos medios: Belén Nieto y Rocío Amores, de Canal Sur ambas, Verónica Ruiz, de Cadena COPE, Marina Ginés, de Cadena SER, y Guadalupe Sánchez, de TVE. De este modo se ha continuado con un apretado programa que ha ofrecido acto seguido, dividiendo a los participantes en dos espacios, los primeros paneles. El número 1 ha sido moderado por Ángeles Jordán, en la propia Aula Magna, y el número 2 ha contado con la moderación de Madalina Armie, en inglés, en la Sala de Grados. Otros seis paneles más, tres por cada escenario previsto, se han planificado para la tarde, y en el cómputo del día han participado junto a la UAL las universidades de Rennes, Córdoba, Deusto, Murcia, Sevilla, Oviedo, Salamanca y Cagliari, más Technological University Dublín, Razi, de Irán, y Católica de Trujillo Benedicto XVI y César Vallejo, ambas de Perú.

La dirección del congreso corre a cargo de Juan Luis López, director a su vez del CySOC, María Elena Jaime de Pablos, secretaria de este Centro de Investigación Comunicación y Sociedad, y Rafael Quirosa-Cheyrouze, decano de la Facultad de Humanidades.

Para la jornada de viernes se tiene previsto comenzar con dos nuevos paneles, el 9 y el 10, antes de concentrarse la actividad en un único espacio para la segunda mesa redonda y la tercera conferencia plenaria. La mesa se titula ‘Los desafíos de la comunicación hoy’, coordinada por Antonia Sánchez Villanueva y con la participación de Lola González, de La Voz de Almería y Cadena Ser, de Rosenda Mirón, consultora de comunicación, locutora y publicista, y Laura López, creadora de contenido en redes sociales. En lo que respecta a la conferencia, será pronunciada por Juana Escabias, dramaturga y profesora en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, bajo el título ‘Estudios de género en la enseñanza de Comunicación’. Será presentada por María Elena Jaime de Pablos.

Después de un breve receso se dará cabida a una actividad cultural, una obra teatral escrita por la dramaturga y actriz Conchita Piña. Se trata de ‘Ejercicios de filosofía para caer de pie’, que se representó por primera vez en el Teatro Lara de Madrid en julio de 2022. Después se retomará la actividad de paneles con los dos últimos de la mañana, quedando para la tarde otros cuatro más y la clausura de este I Congreso Internacional del CySOC ‘Discurso y comunicación para el avance social’, prevista para las 19.00 horas. El viernes habrán participado también, además de varias que repiten, las universidades de Granada, Burgos, Autónoma de Madrid, Sorbona de París y la UED. Durante estos dos días los organizadores habrán buscado “el propósito de dar visibilidad a aspectos relativos al fenómeno de la comunicación en cualquier área de desarrollo humano”, además de haber analizado “el arte del discurso desde diferentes perspectivas, como las Ciencias de la Comunicación, la Literatura, la Historia y la Educación”.