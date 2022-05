Juan Espadas insta a apostar el 19J por políticas socialistas “valientes” a favor del campo andaluz

viernes 13 de mayo de 2022 , 20:35h

El secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas, ha insistido desde la localidad almeriense de El Ejido en que la ciudadanía decidirá en las elecciones autonómicas del 19 de junio “si Andalucía avanza o quiere retroceder” de la mano de las derechas y ha alertado de la actitud “indolente” e “incapaz” demostrada por Moreno Bonilla en el Gobierno de la Junta hacia el campo andaluz, y almeriense en particular, que ha contrapuesto con las políticas socialistas “valientes y ambiciosas” desplegadas por el Gobierno de España para apoyar a las familias, a las empresas y a la economía española.

En la visita a un invernadero junto al secretario general del PSOE de Almería, Juan Antonio Lorenzo, el líder socialista andaluz ha destacado que, tras dos años duros por la pandemia y el presente por la subida de precios agravada por la guerra en Ucrania, el Gobierno de España ha puesto en marcha soluciones que favorecen a la agricultura y la ganadería andaluzas. Ha resaltado la “actitud” del Ejecutivo de Pedro Sánchez en la negociación de la reforma de la Política Agraria Común (PAC), que ha colocado las frutas y hortalizas, tan importantes en la provincia almeriense, “entre las prioridades” y el ministro Planas ha conseguido que, por primera vez, este sector reciba ayudas directas con una rebaja de las trabas administrativas, recorte de plazos y más agilidad.

Espadas ha subrayado especialmente la aprobación por el Consejo de Ministros del tope al precio del gas, a 40 euros máximo y reduciendo casia a la mitad los actuales costes energéticos, incidiendo en que esta medida es “fundamental para las familias y las empresas, y no cae del cielo, sino gracias a la negociación y del Gobierno de España”. Ha subrayado, igualmente, la apuesta estatal para que el plan europeo de recuperación económica incluya 120 millones para modernización de regadíos, de manera que Andalucía es la comunidad que más recursos recibe y Almería, la provincia más beneficiada en esta línea.

El candidato socialista a la Presidencia de la Junta ha comparado, así, la capacidad del Gobierno de España para afrontar los problemas y tomar decisiones útiles a la gente, como las medidas para controlar el coste del agua desalada que también benefician a Almería, frente a la actitud “indolente, de confrontación y crítica vacía del Ejecutivo andaluz y su Consejería de Agricultura”, a quien ha reclamado que “tiene que hacer más” para difundir la convocatoria de 31 millones de euros del Estado para modernización de regadíos, cuyo plazo expira el 15 de junio. Ha advertido de que puede ocurrir como con la convocatoria de ayudas a pymes, cuyos fondos ha tenido que devolver la Junta “por incapacidad. La consejera Carmen Crespo dice que son complicadas, pero no creo que no seremos más torpes que Extremadura, sólo que el Gobierno andaluz tiene mucho menos interés”, ha remarcado.

Apostar socialista por el futuro de Andalucía

Para Juan Espadas, andaluces y andaluzas tendrán que decidir el 19 de junio “por quién quieren apostar para el futuro de Almería y Andalucía” y ha defendido la opción del PSOE, que se presenta, según ha explicado, con un “proyecto renovado, unido y que en sus candidaturas aporta lo mejor de nosotros mismos para ganar las próximas elecciones y gobernar en Andalucía”. Ha garantizado que es lo que necesita la comunidad “como alternativa a la coalición de derechas entre PP y Vox, que claramente sabemos qué significa en Almería”. “Somos el dique de contención, la alternativa sólo la representa el PSOE en Almería y en Andalucía”, ha reiterado.

Sobre el empadronamiento de Macarena Olona en la localidad granadina de Salobreña, ha criticado que la aspirante de Vox “se jacta de ser andaluza, creíamos que era por haber nacido aquí o vivir en Andalucía por decisión propia, pero ninguna de las dos cuestiones” y ha advertido de que “es más grave que fuerzan la normativa y claramente vulneran lo que significa empadronarse en un municipio para concurrir en elecciones, que es vivir en ese municipio la mayor parte del año natural. La candidata de Vox debe explicar por qué se salta la norma para concurrir”, ha repetido Espadas, cuestionando que si tras los comicios “veremos de nuevo su cambio de empadronamiento a donde realmente vive”.

El líder socialista andaluz ha vuelto a denunciar “falta de neutralidad informativa y garantías” en la radiotelevisión pública en periodo electoral, destacando que la Junta Electoral Central (JEC) ha dado la razón al PSOE en las quejas de que los informativos de la cadena autonómica “vulneran la normativa electoral, incumplen la ley” en que todas fuerzas políticas tengan las mismas garantías y que el Gobierno en ejercicio no usen el medio público para poner en valor o vender su gestión, y advierte de que “no vuelva a suceder porque habría expedientes y sanciones”. También la JEC ha dado la razón a la formación socialista en que el consejero de Presidencia, Elías Bendodo, usa las ruedas de prensa del Consejo de Gobierno “no para informar desde el punto de vista institucional sino para hacer publicad y propaganda de su partido sin pudor, y lo vamos a seguir denunciando”, ha explicado, en referencia a la comparecencia ante medios del pasado martes en San Telmo.

Juan Espadas ha reclamado, de nuevo, a Moreno Bonilla que conteste “si gobernaría con la candidata empadronada en Salobreña”, y ha apuntado que Alberto Núñez Feijóo “ya le ha dado manos libre para hacer ‘un Mañueco’ y pactar con Vox si puede; pero quiero que lo diga a los andaluces y andaluzas, si se presenta con el comodín de Vox y si está fraguando su coalición PP-Vox: lo honesto es que lo diga para que el electorado decida”, ha reclamado.

Además, ha afirmado que “seguimos esperando para saber si Moreno Bonilla querrá o no debatir con el candidato socialista”, para hablar “de su balance de gestión real y someternos al debate sobre los problemas de Andalucía y nuestras propuestas”. Ha recordado que hay sobre la mesa una petición de RTVE y el PSOE “ya contestó que sí a ese cara a cara, y entendemos que el PP parece que dice que no o no contestan”, ha lamentado.