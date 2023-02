Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital Ampliar Tercer domingo consecutivo de limpieza intensiva en La Cañada sábado 11 de febrero de 2023 , 10:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Casi una veintena de calles situadas al norte de la Carretera de Níjar-La Cañada se han incluido como parte del dispositivo para este domingo Tercer domingo consecutivo en el que el operativo especial de limpieza intensiva se despliega por el barrio de La Cañada, operativo diseñado por el Ayuntamiento de Almería, a través del Área de Sostenibilidad Ambiental y la empresa concesionaria Entorno Urbano. Continuarán así unas labores que se iniciaron a finales del mes de enero y que permanecen un fin de semana más desplegadas sobre la zona norte de la Carretera de Níjar-La Cañada. Como es habitual en estas labores las calles afectadas se han señalizado de forma que las vías objeto de limpieza queden liberadas de vehículos, facilitando con ello el transcurso del operativo, que habitualmente ocupa a personal y maquinaria entre las 6 horas y las 12 del mediodía. Las calles y espacios públicos del barrio de La Cañada afectadas por la limpieza intensiva del domingo son las siguientes: · Calle Ermita de La Cañada · Calle Sector · Calle Macarena · Calle Radical · Calle la Fuente · Calle Molino de La Cañada · Calle Barro · Calle Baño · Calle Unión Mercantil · Calle Ajedrez · Calle Organillo · Calle Crónica Meridional · Calle Diario de Almería · Calle del Norte · Calle Defensor de Almería · Calle Heraldo de Almería · Calle Miramar de La Cañada · Calle Nepal Una vez más, desde el Ayuntamiento de Almería se ha querido pedir disculpas por las molestias que este operativo pueda causar, entendiendo como necesarias para el buen desarrollo de las tareas que incluyen barrido mixto, baldeo intensivo y desbroce de vegetación sobre la vía pública. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

