Almería estrena una campaña de la DGT sobre patinetes jueves 21 de abril de 2022 , 15:11h

La campaña busca la implicación de los ayuntamientos para evitar que estos vehículos circulen por las aceras La Jefatura provincial de Tráfico de Almería realizará del 25 al 29 de abril una campaña informativa sobre el uso de los patinetes eléctricos. Es la primera que se hace a nivel nacional y busca la implicación de los ayuntamientos con Policía Local. Como ha explicado hoy José María Méndez, jefe provincial de Tráfico en la Subdelegación del Gobierno, "la DGT no es competente en las ciudades, de ahí que busquemos la participación de los ayuntamientos para que sancionen a aquellos usuarios de vehículos de movilidad personal que no respeten las normas". Principalmente, la campaña incide en la prohibición que tienen los patinetes de circular por las aceras. "Hacerlo pone en situación de riesgo a los peatones", ha señalado Méndez. El jefe provincial de Tráfico ha estado acompañado en la rueda de prensa por el subdelegado del Gobierno en funciones, Juan Ramón Fernández. La rápida expansión de esta nueva forma de movilidad –se estima que, en España, el número de patinetes que circula por las ciudades supera ya el millón de unidades- y la circunstancia de que muchos de los usuarios son menores de edad, son las principales motivaciones de una campaña que se basa en la idea de que "todos somos peatones" y en que hay que garantizar "un modelo de movilidad y convivencia urbana deseable". Se considera un patinete aquel vehículo de una o más ruedas dotado de una única plaza y propulsado exclusivamente por motores eléctricos que pueden proporcionar una velocidad máxima por diseño comprendida entre 6 y 25 km/h. Legalmente, están considerados vehículos, con lo que, en ningún caso, pueden desplazarse por aceras y demás zonas peatonales. Igualmente, los patinetes tienen prohibido circular por travesías, túneles urbanos, vías interurbanas, autovías y autopistas. Las sanciones por circular por la acera ascienden a 100€. Por el uso del teléfono móvil o de auriculares (ir escuchando música), la multa puede llegar a los 200€. También es sancionable ir más de una persona a bordo del patinete (100€ de multa), conducir uno de estos VMP por la noche sin alumbrado ni prendas o elementos reflectantes (sanción de 200€) o superar una tasa de alcoholemia del 0/0 en alcohol y drogas para menores de edad y, para adultos, de 0,25 mg de alcohol por litro de aire expirado (en este caso, se toma como referencia la tasa general). Los conductores de patinetes están obligados a llevar casco de protección. Su no utilización está sancionada con 200 euros de multa, con la posible inmovilización y depósito del VMP.

