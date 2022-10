Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Alto nivel de los finalistas en el II Concurso Internacional de Dirección de Orquesta UAL lunes 31 de octubre de 2022 , 13:09h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Reñida estuvo la semifinal celebrada el pasado 28 de octubre en el campus de la UAL El II Concurso Internacional de Dirección de Orquesta de la Universidad de Almería, que tendrá lugar mañana martes 1 de noviembre, ya cuenta con su elenco de jóvenes directores de orquesta que pugnarán por hacerse con la final. De los ocho directores que llegaron a la semifinal, sólo cuatro han pasado a la final: Lecon Jasper (Alemania), Hu Xiaobo (China), Dayner Aldair Tafur Díaz (Perú) y Enluis Manuel Montes Olivar (Venezuela). Ellos mostrarán sus dotes para conducir de forma magistral las piezas musicales en una velada en la que sonarán obras de Haendel, Verdi, Mozart, Gounod y Beethoven y contará con la participación de la soprano María Jesús García. No lo tuvo fácil el jurado, formado entre otros, por tres directores de orquesta internacionales, Vito Clemente, de Italia, Piotr Sulkowsky, de Polonia, y Juan José Navarro, de España y director de la Orquesta Universidad de Almería. Y todo apunta a que aún más reñida será la final mañana 1 de noviembre en la que se conocerá quién sucederá al ganador del año pasado, el alemán Friedrich Praetorius. La expectación de este acontecimiento cultural de primer nivel, abierto a todos los almerienses, es máxima. Aún hay posibilidades de asistir como público a este concurso internacional, reservando asiento en el Auditorio Maestro Padilla, en el siguiente enlace www.ual.es/cultura El Secretariado de Gestión y Promoción de la Extensión Universitaria, organizador del concurso por segundo año consecutivo, recomienda conseguir butaca antes de que se agoten, ya que se espera de nuevo lleno en el recinto municipal, como ya pasó el 7 de diciembre de 2021 La final de este concurso, que comenzará a las 12.00 horas, se dividirá en dos partes. La primera parte, disfrutaremos de las arias ‘Tornami a vagheggiar ‘(Alcina), de G. F. Haendel, ‘Addio nel passato’ (La Traviata), de G. Verdi, ‘Non mi dir’ (Don Giovanni), de W. A. Mozart, y ‘Je veux vivre’ (Romeo y Julieta), de C. F. Gounod, interpretadas por la soprano solista María Jesús García. La segunda parte será para la Sinfonía nº 7 en La Mayor, Op.92 de L.v. Beethoven. Los 4 finalistas deberán demostrar su técnica y maestría dirigiendo a la Orquesta de la Universidad de Almería, que será la encargada de interpretar la música de estas composiciones. El Concurso Internacional de Dirección de Orquesta ‘Universidad de Almería’ está organizado por el Vicerrectorado de Comunicación y Extensión Universitaria, con la colaboración del Consejo Social de la Universidad y el patrocinio de Cajamar. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.