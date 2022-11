Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Economía Apagón de luz de la hostelería y encendido de velas por la subida de la luz viernes 04 de noviembre de 2022 , 19:09h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Convocados por ASHAL, contará con el apoyo de numerosas asociaciones de comerciantes de toda la ciudad La Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Almería (ASHAL) ha organizado para el próximo martes, 8 de noviembre, un apagón de luz y encendido de velas como protesta por la “inasumible” subida del recibo de la electricidad, al que las admnistraciones públicas están dando la espalda. Esta iniciativa que parte de la federación nacional Hostelería de España y que se llevará a cabo por toda la península, tendrá lugar a las 19 horas y a ella han sido invitadas asociaciones y otros colectivos que se sientan, como los hosteleros, “amenazados” por esta subida de la luz. De momento, ya han dado su respaldo a la convocatoria asociaciones de comerciantes de distintos barrios del municipio de Almería. Aunque todos los hosteleros están llamados a secundar este acto reivindicativo desde sus propios locales, ASHAL ha convocado una concentración en la Plaza Marqués de Heredia en la que se leerá un manifiesto donde se recogen las demandas del sector. “No podemos permanecer impasibles ante unos costes de luz que ponen al borde de la quiebra a muchos de nuestros negocios. Llevamos ya demasiados meses sufriendo una subida de la electricidad que no cesa y que nos hace perder competitividad sin que las administraciones tomen cartas en el asunto y ya es hora de que actúen al respecto antes de que sea demasiado tarde”, ha dicho el presidente de ASHAL, Pedro Sánchez-Fortún. Así desde la patronal hostelera se pide una revisión del sistema de cálculo de tarifas. Según explican, “el sector ha sufrido un cambio radical respecto a su estructura de costes y ello hace necesario una reclasificación y disponer de un estatuto similar al del consumidor electro intensivo”. El sector demanda también bonos eléctricos en el que se impliquen todas las admninistraciones tanto la nacional, autonómica, local como la propia Diputación y medidas de apoyo al consumo con una reducción de costes y ayudas a la transición hacia fuentes de energía renovables. Revisar los sistemas de contratación en términos de potencia, discontinuidad a lo largo de diferentes periodos en el año y eliminación de penalizaciones es otra de las demandas que trasladan a las administraciones a las que piden una rebaja de los impuestos eléctricos y los costes regulatorios estableciendo suspensiones temporales, moratorias y aplazamientos. Para facilitar el paso del consumo eléctrico a renovables, proponen avales públicos que permitan compras de suministros a largo plazo por parte de grupos de usuarios y promover sistemas de compra agrupada y subastas de contratación en el sector. ASHAL confía en que tras el acto de protesta del próximo martes, las administraciones empiecen a tomar conciencia y a adoptar algunas de las soluciones que proponen para revertir la “grave situación” que atraviesa uno de los motores económicos de la provincia y de los que más empleo genera. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

