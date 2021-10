Almería Ayuntamiento y Diputación participan en las '6 horas Non Stop' de la Fundación Jesús Peregrín domingo 24 de octubre de 2021 , 20:10h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia







El alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco (PP), ha agradecido la gran participación almeriense en las '6 horas Non Stop' que, organizadas por la Fundación Jesús Peregrín, recaudan fondos en favor de la construcción y próxima apertura del colegio Padre Zegri Ciudad de Almería en la ciudad angoleña de Benguela.



Han sido cientos de familias las que se han acercado este domingo al Centro Comercial Torrecárdenas para disfrutar de una jornada lúdico-festiva con eje central en una carrera-marcha cuyas inscripciones y número de vueltas al recorrido se traducen en recaudación benéfica a favor de un centro educativo para más de 3.000 niños en edad escolar, informa el Consistorio en un comunicado.



Acompañado por la concejala delegada del Área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, Paola Laynez, y del diputado provincial de Presidencia, Fernando Giménez, el regidor ha celebrado la "generosidad" almeriense que, un año más, ha quedado plasmada en la participación en las '6 horas Non Stop', un evento que daba comienzo a las 9,00 horas de la mañana y que ha congregado desde una carrera o marcha a actividades lúdicas como vuelos acrobáticos con drones, simulación de vuelo para niños, actividades infantiles y degustación de comidas típicas almerienses.



El alcalde ha participado en la marcha junto con deportistas, familias y patrocinadores y colaboradores de este evento que tiene como 'alma mater' al sacerdote Jesús Peregrín, que ha dado el pistoletazo de salida a la jornada con unas palabras de agradecimiento a los almerienses, "siempre pendientes de quienes necesitan ayuda". Con este evento solidario la Fundación quiere terminar la construcción del centro educativo que empezó, con fondos almerienses, el pasado 2019 y que la pandemia ha ralentizado, ha explicado el vicepresidente de la Fundación, Bienvenido Fernández.



El diputado provincial de Presidencia, Fernando Giménez, ha mostrado el compromiso de la Diputación Provincial con las acciones solidarias que emprenden organizaciones como la Fundación Jesús Peregrín porque, como ha señalado, "ayudan a construir una provincia mejor, más justa e igualitaria".



"Estamos muy orgullosos de apoyar esta actividad, junto al Ayuntamiento de Almería porque tenemos un compromiso para apoyar a una fundación que tanto bien hace. Tanto don Jesús como todos los voluntarios llevan la solidaridad de Almería por todo el mundo. Es un orgullo como institución pública, como equipo de gobierno y como almeriense que tengamos a una persona como don Jesús entre nosotros", ha señalado. PATROCINADORES Y COLABORADORES De la mano de más de 40 patrocinadores y colaboradores, la Fundación Jesús Peregrín quiere hacer realidad un proyecto solidario que llevará el nombre de Almería a Angola y, de momento, la alta participación en la carrera se traduce en la aportación económica no sólo por cada dorsal, sino también por el apoyo del Centro Comercial que entregará un euro para el proyecto por cada una de las vueltas que los participantes en la marcha dan al recorrido marcado.



En este sentido, las '6 horas Non Stop' es mucho más que una prueba deportiva, "es un evento lúdico, familiar y solidario en el que se puede hacer deporte pero, sobre todo, disfrutar de una mañana de actividades en el entorno del centro comercial Torrecárdenas en favor de un proyecto solidario".



Se trata de un proyecto del que se pueden conocer más datos y colaborar a través de la página web de la citada fundación: 'www.fundacionjesusperegrin.org' donde la ONG almeriense ofrece información sobre todo el trabajo que se realiza por limar desigualdades en cualquier lugar del mundo.



