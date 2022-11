Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Economía Ampliar Convenio entre Asescon y Ashal viernes 04 de noviembre de 2022 , 18:45h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Para la protección de los consumidores y de los empresarios hosteleros de Almería El acuerdo suscrito entre la Asociación Española de Consumidores y la Asociación

Provincial de Empresarios de Hostelería de Almería recoge la colaboración y

coordinación con el objeto de promover campañas sobre la hostelería así como la

protección de los consumidores y los empresarios del sector hostelero de la provincia.

Pedro Sánchez-Fortún, Presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de

Hostelería de Almería, y Miguel Ángel Ruiz Anillo, Presidente de la Asociación Española

de Consumidores han firmado un convenio de colaboración con el fin de estrechar vías

de colaboración entre ambas entidades. Este convenio recoge marcos estables de

colaboración y coordinación para promover campañas sobre la hostelería y protección

de los consumidores y los empresarios hosteleros de la provincia.

Igualmente, el presente convenio tiene como objeto garantizar y mejorar los derechos

de los consumidores y usuarios españoles, así como potenciar la mejora de los servicios

y la sensibilización de la sociedad en el ámbito de la hostelería en general y, en concreto,

los asuntos relacionados con el sector.

“Se van a firmar actividades que entendemos como básicas para evitar muchos

problemas por falta de información no solo para los consumidores sino también para los

propios empresarios de la hostelería en Almería”, señala el Presidente de ASESCON

quien además asevera que “el consumo en positivo conlleva la implicación de todos los

sectores económicos y sociales; de ahí la importancia de la firma de este convenio con

ASHAL que es, además, uno de los pilares de la economía de nuestra provincia”.

Por su parte, Pedro Sánchez-Fortún destaca que la firma de este convenio “conlleva un

impulso importante para un conocimiento de todo lo que tiene que ver con los

consumidores que vienen a visitarnos y cómo poder darles un mejor servicio gracias al

asesoramiento de la Asociación Española de Consumidores”. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

