Almería Ampliar Corte de tráfico por obras en la Autovía del Almanzora martes 04 de abril de 2023 , 09:52h

La Junta de Andalucía está ejecutando las obras de la Autovía del Almanzora (A-334), en el marco de las cuales se están realizando voladuras con explosivos en el entorno del futuro enlace con la Autovía del Mediterráneo A-7, a la altura de Cuevas del Almanzora, en la provincia de Almería. Como consecuencia de dichas obras, durante la tarde de hoy martes, 4 de abril, es necesario realizar el corte total al tráfico de la A-7 a la altura del kilómetro 686. El corte tendrá lugar entre las 15:00 y 17:00 horas, momento en que la voladura está autorizada, en coordinación con la Guardia Civil. Esta circunstancia puntual se señalizará adecuadamente en la propia carretera.

