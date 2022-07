Sociedad ¿Cuáles son los tipos de sugar daddies? Escucha la noticia Si eres nuevo en la concepción de los sitios web de sugar daddy, es posible que no sepas con precisión qué implican las relaciones sugar daddy y solo puedes adivinarlas como hombres abundantes que pagan a mujeres atractivas por tener citas. Aun así, las relaciones de sugar daddy pueden ser más complicadas que eso, y aquí están los 7 tipos de sugar daddies para reconocer. Sugar daddy convencional: Un sugar daddy convencional es un hombre que sigue al menos a una mujer adulta joven en el cambio por la compañía, el amor, viajar juntos o todo lo anterior. Unos pocos hombres ricos mantienen a más de una mujer adulta más joven. Sugar Daddy de pago por encuentro: Esta es una ubicación increíble para hombres ricos que también están involucrados en un arreglo más convencional. Tienen una o más mujeres adultas estadounidenses o extranjeras nuevas que siempre están disponibles para una llamada y obtienen una ventaja de pago por reunión además de un ajuste mensual. Hombre sabio, sugar daddy: Los sugar babies se visualizan con frecuencia como mujeres adultas jóvenes y libres, y simplemente hay tratos de bebés agresivos y orientados a la carrera a los que no les importa ser asesorados por hombres en auge. Estas son algunas de las veces conocidas como citas de negocios y pueden ser buenas para la carrera de una mujer. Sugar Daddy del ciberespacio: La profesión de las citas azucareras es realmente diferente, y para algunos papás azucareros, una relación en el ciberespacio es más que suficiente. Respaldarán financieramente a un bebé azucarado a cambio de chats, llamadas o sesiones de video chat constantes. Sugar Daddy privilegiado: Un sugar daddy privilegiado es alguien que necesita un solo sugar baby y espera que ella también tenga un solo sugar mate. Este arreglo interdependiente es más que merecido para la hembra adulta y le da a algunas un grado de apego necesario. Sugar Daddy sin pasión: Unos cuantos hombres acaudalados se sienten atraídos por la concepción de la datación por azúcar, y el contrapeso del poder en el sistema simplemente no se preocupa por el aspecto amoroso de estas relaciones. Simplemente prefieren reunirse para citas o viajar juntos sin pasar la noche. Sugar Daddy solo físico: En este sistema, las sugar babys son fundamentalmente llamadas niñas. El acuerdo puede ser un pago por reunión o necesita una cuenta de asignación mensual; no permite citas, picnics sociales o viajes juntos, solo sesiones acogedoras circunscritas. ¿Cuánto cuesta ser un sugar daddy? ¿Puede algún hombre convertirse en un sugar daddy? No, las cosas solo no actúan así; en ese sentido, hay decisiones específicas de sugar daddy. Comencemos con los precios. Entonces, ¿cuánto cuesta ser un sugar daddy que es distintivo? ¿Apostaste mucho para pagar a una sugar baby? La mayoría de los sugar daddies ganan aproximadamente $250 000 al año y gastan aproximadamente $30 000 en un sugar baby. Pagan una cuenta de asignación mensual si se trata de una relación de azúcar a largo plazo. Las 5 líneas principales para los sugar daddies dejan entrar a un abogado, un cirujano quirúrgico, un ejecutivo comercial, un ejecutivo del mundo del espectáculo y un líder político. Ya ha conocido los diferentes tipos de sugar daddy, puede buscar un sugar daddy ideal en la mejor página para encontrar sugar daddy aquí. Valora esta noticia 0 ( 0 votos)