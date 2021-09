Sociedad Ampliar Doimo Cucine: Cocinas de diseño en Almería Escucha la noticia Una de las habitaciones más complicadas a la hora de ser amuebladas en una casa es la cocina. Las hay con tamaños ínfimos en las que apenas cabe nada, que se ocultan tras una puerta de armario, y las hay tan amplias que se convierten también en comedor, o que están plenamente integradas en éste. En cualquier caso las cocinas en Almería atienden a criterios muy diversos porque no es lo mismo un apartamento en Almerimar o Vera, que una zona alpujarreña como entre montañas como Laujar o Bayárcal, o un piso en el centro de cualquiera de las ciudades de la provincia. Las condiciones de vida de quienes van a utilizarlas influye lo mismo que el tamaño de la misma. Suele existir la tentación de comprar muebles y electrodomésticos según nos va pareciendo oportuno, pero te vamos a dar algunas claves para tomar las mejores decisiones siguiendo los consejos de uno de los mayores especialistas en la materia, Salvador Olea, con el fin de que tengas un acierto pleno. -¿Qué tamaño tiene tu cocina? Es fundamental, como puedes imaginar, ya que eso te va a permitir saber si puedes meter o no electrodomésticos, y cuantos de ellos. Si debes elegir porque es pequeña, piensa en las distancias. Por ejemplo, una lavadora si puedes tenerla en otro sitio, el baño o la terraza, pero no es conveniente que retires mucho el frigorífico porque necesitarás tenerlo a mano para cocinar, pero también porque emite un ruido constante que te molestará si lo colocas en el comedor. Del mismo modo, es imprescindible que si el tamaño es ajustado pienses en utilizar electrodomésticos de tamaño reducido que podrían acabar encajando dentro de ella gracias a un buen diseño. -¿Dónde está la cocina? Tienes que pensar que una cocina en una casa de campo suele estar en planta baja y tener su propio acceso desde el exterior de la vivienda, convirtiéndose en la puerta más habitual de entrada para quienes están en la finca, y lo mismo pasa con las viviendas de playa que tienen una extensión de terreno en la que hay piscina o jardín, todo ello dota a esta habitación de una personalidad peculiar porque como decíamos, se transforma en paso obligado de toda la familia. Muy distinto es tenerla en un pequeño apartamento como hemos referido, pero también tenerla en un gran piso e integrada en el salón, como sucede en los loft. También aquí debes fijarte si tienes ventanas próximas, por el tema de los humos y los olores, que te obligará a decidir entre unas campanas extractoras y otras. -¿Para qué quieres la cocina? Como ya hemos indicado, es otro dato muy relevante, pera que siempre has de plantear después del anterior. Ahora es cuando debes pensar si quieres desayunar o comer en la cocina, y por tanto contar con mesa y sillas, o te basta con una barra, y del mismo modo si eres muy de cocinar, por lo que seguramente necesitas espacio donde guardar especias, aceites y vinagres diversos, verduras en abundancia… o si en ella quieres pasar el mínimo tiempo posible. -¿Cómo te gusta la cocina? Tal vez prefieres algo tradicional, con todos los electrodomésticos visibles, con maderas talladas, o quizá te guste más el minimalismo, y por tanto que todo quede oculto o disimulado, pero también hay quien prefiere el cristal haciendo juegos de transparencias, o el aluminio en sus distintos brillos, y cómo no, los colores llamativos son un atractivo para otro grupo de personas. Combinar las respuestas a esas cuatro preguntas no es sencillo, por eso es fundamental acudir a un especialista en este tipo de diseños. Para no equivocarse. Valora esta noticia 0 ( 0 votos)