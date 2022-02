El Gobierno rebaja el presupuesto para la Comisaría de Roquetas

martes 08 de febrero de 2022 , 07:33h

El 7 de mayo de 2018 el PSOE de Almería presentaba enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado, que preparaba el Gobierno de Mariano Rajoy, para que se incluyera la construcción de una Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía en Roquetas de Mar. A finales de ese mes se produjo la moción de censura que elevó a la Presidencia al socialista Pedro Sánchez.

En septiembre de 2020 no se había hecho nada al respecto, pero la diputada socialista por Almería Sonia Ferrer Tesoro aseguraba en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados, que la apuesta del Gobierno de España para Roquetas de Mar, en materia de seguridad, pasa por implementar “un modelo compartido” entre la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía, mejorando las instalaciones de la Benemérita y “contemplando la posibilidad de una nueva comisaría”.

Aunque Ferrer Tesoro se cuidaba de no ratificar que Roquetas de Mar contaría con una Comisaría ya que hablaba de “contemplar la posibilidad”, la verdad es que las presiones de los socialistas roqueteros lograron que al no haber sido una realidad en 2020, se metiera en los PGE de 2021. Se anunció, y se apuntaron 7.154.000 euros, pero al final no ha habido ni proyecto.

Pues bien, Noticias de Almería ha podido comprobar que la Comisaría ha vuelto a ser presupuestada para 2022, pero con 7.000.000 euros.

Así se da la circunstancia de que el Gobierno reduce los costes previstos de la construcción en un 2,15%, cuando la realidad es que según Fadeco Promotores, que engloba a las principales empresas del sector, los materiales se han encarecido el 15% en un año, y más concretamente, madera, aluminio, acero o vidrio han llegado a acumular incrementos muy abultados, siendo el cobre el que ha llegado alcanzar el 30%.

Todo esto supone que el coste final de una obra como ésta, que se presupuestó para su construcción en 2021 llegaría a costar ahora más de un 20% sobre lo previsto doce meses antes. Para mantener el nivel, deberían haber presupuestado 8.540.800 euros, es decir, millón y medio de euros más de lo que ha previsto, y no 154.000 euros menos..