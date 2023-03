Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería El tiempo para el miércoles en Almería miércoles 29 de marzo de 2023 , 07:23h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La previsión meteorológica para hoy 29 de marzo de 2023 en Almería y sus distintas comarcas es la siguiente: - En la capital y el Poniente almeriense se espera un día soleado y cálido, con temperaturas máximas de 25ºC y mínimas de 12ºC. El viento soplará flojo del oeste y no se prevén precipitaciones.

- En el Levante almeriense el cielo estará parcialmente nublado, con posibilidad de algún chubasco aislado por la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 22ºC y los 14ºC. El viento será moderado del noreste.

- En el interior de la provincia, la situación será más variable, con intervalos de nubes y claros y probabilidad de tormentas en las zonas montañosas. Las temperaturas serán más frescas, con máximas de 18ºC y mínimas de 8ºC. El viento será variable y ocasionalmente fuerte. Se recomienda a los ciudadanos que consulten el estado del tiempo antes de realizar actividades al aire libre y que sigan las indicaciones de las autoridades en caso de emergencia. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.