Eliminarán expedientes judiciales con casi 80 años de antigüedad

La Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública ha publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) el anuncio por el que se someten a información pública las relaciones de expedientes judiciales destinados al expurgo, es decir, a la eliminación o conservación selectiva de los documentos que han perdido su valor administrativo o jurídico. El anuncio, firmado por el presidente de la Junta de Expurgo de la Comunidad Autónoma de Andalucía, Constantino Merino González, notifica a los interesados en las actuaciones judiciales que figuran en el listado que tienen un plazo de dos meses, a contar desde la publicación, para recuperar los documentos que en su día aportaron al proceso o solicitar testimonio o certificado de los mismos por tener interés legítimo. Las solicitudes se presentarán por escrito, directamente o a través de representantes con poder suficiente, ante la Secretaría de la Junta de Expurgo de la Comunidad Autónoma de Andalucía, situada en la Plaza Nueva, 4, 41071 Sevilla. Transcurrido el plazo previsto sin que los interesados hubiesen promovido su devolución, se les tendrá por decaídos en su derecho a recuperar los documentos aportados. El listado incluye expedientes judiciales correspondientes a distintos partidos judiciales de la provincia de Almería, entre los que se encuentran recursos de apelación contra sentencias dictadas en juicios de faltas y diligencias previas. A continuación, se detallan los datos de cada partido judicial: Almería: se incluyen expedientes judiciales desde 1954 hasta 2016, correspondientes a las secciones segunda y tercera de la Audiencia Provincial y a los juzgados de instrucción y primera instancia e instrucción números 1 al 9 y los juzgados de primera instancia números 2 al 5.

Berja: se incluyen expedientes judiciales desde 1945 hasta 2011, correspondientes al juzgado de primera instancia e instrucción números 1 y 2.

Canjáyar: se incluyen expedientes judiciales desde 1961 hasta 1989, correspondientes al juzgado comarcal y al juzgado de distrito.

El Ejido: se incluyen expedientes judiciales desde 1991 hasta 2002, correspondientes al juzgado de primera instancia e instrucción números 1 y 3.

Vera: se incluyen expedientes judiciales desde 1993 hasta 2002, correspondientes al juzgado de primera instancia e instrucción números 1 y 2.

