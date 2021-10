Sociedad Ampliar Entretenimiento, ocio e internet, una relación fructífera en Europa Escucha la noticia Con la pandemia, todos los hábitos se modificaron, como quizás no había sucedido desde la segunda posguerra. En particular, para todos los ciudadanos europeos, que han aumentado exponencialmente su uso de Internet Lo que venía siendo una tendencia clara de crecimiento en los últimos tiempos, se potenció como consecuencia de la obligación de utilizar la red de redes para múltiples actividades cotidianas. Los resultados de un estudio realizado por Eurostat, que intentó comprender cómo se gastaba el tiempo, en una muestra de ciudadanos europeos de entre 16 y 74 años, llegaron a confirmar un cambio de escenario notable. Muchos datos fueron una simple confirmación de las tendencias que comenzaron antes de la pandemia. Sin embargo, la investigación muestra que en 2020 en Europa tres de cada cuatro ciudadanos, utilizaron servicios en línea para leer noticias, periódicos o revistas. Es decir, la prensa ha ido dejando buena cuota de mercado al soporte interactivo, un hecho irreversible y que irá a más en el corto y medio plazo. De estos, el 74% usa la web para ver y ver videos, series de televisión o servicios de streaming. Por otro lado, el porcentaje de los que escuchan música es algo menor, alrededor del 61%. Solo el 34% de la muestra usa la web para jugar o descargar juegos. Los juegos también incluyen las online slots existentes en el mercado, la columna vertebral de la cadena de suministro del casino en línea. Todos los operadores han intentado incrementar su área de influencia explotando todos los medios disponibles para incrementar los registros de nuevos perfiles. En concreto, la investigación de Eurostat también reveló el cambio que necesariamente se produce de un país a otro para entretener. Por ejemplo, a la hora de ver programas en streaming o en televisión, son los Países Bajos y Chipre los que tienen los porcentajes más altos de ciudadanos dedicados a esta actividad: estamos hablando de un 95% para ambos casos. Destacan Finlandia y Malta, con un 93%. Los países donde la visualización de videos fue más baja fueron Bulgaria (44% de los ciudadanos) y Rumania (37%). También existen algunas diferencias notables en la forma de aprovechar el entretenimiento online con juegos. Los Países Bajos mantuvieron altos sus porcentajes, seguidos, sin embargo, por Malta y Dinamarca. Los juegos y las descargas de estas opciones interactivas no se abren paso en Bulgaria y Polonia, donde esas tasas porcentuales son inferiores al 20% incluso en relación con el resto de Europa del Este. Valora esta noticia 0 ( 0 votos)