Sucesos Fuerte dispositivo policial para hacer tres detenciones por drogas en Zurgena jueves 15 de abril de 2021 , 12:56h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia En esta operación se despliega un amplio dispositivo que finaliza con el registro simultáneo de dos viviendas, siendo una de ellas un activo punto de venta de cocaína





La Guardia Civil de Almería, dentro del marco de la Operación denominada “Zurclock”, procede a la detención de una persona como autor de los delitos, contra la salud pública y tenencia ilícita de armas y a otras dos personas por un delito contra la salud pública en el municipio de Zurgena (Almería).



Esta actuación se encuentra enmarcada en la incesante labor que realiza la Guardia Civil en la lucha contra el tráfico, cultivo y/o elaboración de sustancias estupefacientes en la provincia de Almería.



La Guardia Civil inicia esta investigación a raíz del crecimiento de denuncias interpuestas y aprensiones de sustancias estupefacientes en una barriada del municipio de Zurgena (Almería). Los agentes observan un aumento en el trasiego de personas foráneas transitando la zona desde el mes de abril del pasado año 2020, a pesar del confinamiento establecido en el estado de alama por el RD 463/2020.



Los agentes realizan investigaciones policiales y controles operativos, que sumados a la labor de análisis de la información e inteligencia básica, así como a las informaciones y datos recibidos por colaboradores, referida a cuantos hechos delictivos relacionados generalmente con delitos contra la Salud Pública y en particular con el tráfico de Drogas, dando como resultado la localización de un activo punto de venta de cocaína y la identificación de tres personas como responsables de la venta de sustancias estupefacientes en Zurgena (Almería).



La Guardia civil organiza un amplio dispositivo que finaliza con el registro de forma simultanea de dos viviendas, en las que se intervienen, diferentes dosis de cocaína envueltas y dispuestas para su venta, 2.395 Euros en metálico, utensilios destinados al corte y dosificación de las sustancias estupefacientes, cinco cartuchos de munición metálica del calibre 9mm y un bastón estoque (considerado como arma prohibida).



Finalmente, como resultado de esta operación, la Guardia Civil culmina la detención de una persona como autor de los delitos, contra la salud pública y tenencia ilícita de armas y a otras dos personas por un delito contra la salud pública en el municipio de Zurgena (Almería).



