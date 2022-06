Sociedad Ampliar Huawei Watch Fit (nuevo): motivo para comprarlo como su próximo reloj inteligente. Escucha la noticia Te gustaría llevar tus entrenamientos lejos: Referir expertos, principalmente cuando se trata de su bienestar, es esencial. Simplemente, algunas de las veces, cuando estás comenzando, eso es desalentador o al menos algo que no puedes permitirte en ese momento. Es beneficioso tener un truco a mano para ayudarlo a evaluar dónde se encuentra en este momento y realizar un seguimiento de su avance. Watch FIT NEW oferta como un medio para impulsar su estilo de vida para vivir una vida más en forma, más dinámica. Este reloj inteligente adquiere el entrenador individualizado animado de Huawei y propone 12 ejercicios de acondicionamiento físico animados y 44 ejercicios de acondicionamiento físico estandarizados. Es un conjunto diferente de entrenamientos, que permite "Ejercicio en el trabajo", "quemar grasa rápidamente", "Estiramiento de todo el cuerpo y más. Cuando el reloj me indica que levante y me acerque, deseo que la rutina Reenergize sea incorporado en eso Y así, si no sabe qué derivas o rutinas de ejercicios probar, estos entrenamientos son convenientes. En los ejercicios del otro lado, el Huawei Watch Fit (Nuevo) le permite establecer objetivos de pasos regulares para asegurarse de que, al menos, se ponga en marcha y se levante de su asiento durante un par de horas al día. La supervisión de la frecuencia del pulso se mejora con la tecnología TruSeen 4.0 de cuarta generación de Huawei. Está previsto realizar un seguimiento de su pulso sin fin, de forma rápida y precisa. Puede avisarle si su pulso en reposo es demasiado alto o bajo. Su preocupación por la moda y la sustancia: El Huawei Watch Fit (Nuevo) es bastante funcional y también cuenta con un aspecto distintivo pero moderno. La marca eligió colores que encajan con el marco metálico afelpado de la esfera del reloj. Acepto la elección pin-up de Sakura Pink conmigo; solo está disponible en Pomelo Red, Graphite Black y Isle Blue. La forma ortogonal permite una apariencia inusual y reconocible para este reloj. Posa muy bien en la articulación de mi muñeca y expone mucha información con este factor de clase. Tiene un aspecto resistente y moderno que no me importa poner en el reloj. Con un peso aproximado de 34 g, no se siente incómodo de usar, incluso cuando se duerme. Huawei afirma que su unidad de peso es aproximadamente una pulsera deportiva típica, por lo que no debería interferir cuando se está preparando para sus acciones. Lo único que cambiaría es una correa más larga para el reloj. El brazalete del reloj es más corto, al menos para la selección Sakura Pink. Pensamientos finales: El Huawei Watch Fit (nuevo) ofrece esa sensación de hacer todo para aquellos que esperan subir de nivel en su juego de acondicionamiento físico. Sencillamente tampoco es de apartar iniciados. Este reloj inteligente parece una combinación beneficiosa para cualquiera de los compradores. Si eres un amante de Huawei, este reloj inteligente incorpora bien sus trucos y te propone lo mejor que tiene para proponerte. Aquellos en Android e iOS pueden tener que pensar si las funciones que faltan son cruciales para ellos o no. El precio del Huawei Watch Fit (Nuevo) por PHP 4999. Valora esta noticia 0 ( 0 votos)