INFORME: Impacto del aumento del salario mínimo en las empresas

martes 27 de diciembre de 2022 , 10:34h

En 2023 volverá a subire el salario mínimo interprofesional en España, según ha prometido el Gobierno bajo presión de la vicepresidenta Yolanda Díaz (Unidas Podemos... de momento) y los suyos.

Hacemos en repaso a los pros y los contras de esta medida que, recordemos, no supone ningún costo para el Gobierno, pero sí para las empresas, y que incluso puede llegar a provocar un grave problema para las familias más vulnerables por los efectos noticivos que puede tener sobre el mercado de trabajo, ya que el SIM lo cobran los trabajadores menos cualificados, pero suponen además el punto desde el que parten el resto de salarios conveniados, es decir, tiran de ellos haciendo que se eleven.

Si esa subida se produce, no tendría una repercusión en quien no tiene trabajo, obviamente, pero lo normal es que con la subida del SIM aumente también el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), y que es un porcentaje relacionado con la cuantía de lo anterior, asi que a más SMI, mayor es el IPREM. Si el tope de una ayuda es el 75% del SIM, entonces comenzará a cobrarse un poco más, pero la cuestión es ¿compensa?

¿Cómo afecta el aumento del salario mínimo a las pequeñas empresas?

Con la discusión actual sobre los aumentos del salario mínimo, los propietarios de pequeñas empresas probablemente estén preocupados por el impacto potencial en sus resultados. Después de todo, el salario mínimo es un costo obligatorio que los propietarios de pequeñas empresas deben pagar [1], y cualquier aumento en el salario mínimo seguramente tendrá un impacto en su balance general [1]. Sin embargo, hay pruebas de que el temor a un aumento de los costos es infundado. Por ejemplo, un estudio publicado en el Journal of Policy Analysis and Management encontró que aumentar el salario mínimo no perjudica a las pequeñas empresas [1]. De hecho, el estudio sugirió que incluso podría ser beneficioso [1]. Además, una investigación adicional publicada en el Journal of Economic Issues encontró que los aumentos del salario mínimo no se correlacionaron con un aumento en las quiebras de pequeñas empresas [1]. Esto sugiere que, lejos de verse perjudicadas por el aumento de los salarios, las pequeñas empresas podrían beneficiarse de ellas [1]. Sin embargo, los propietarios de pequeñas empresas aún deben tomar medidas para reducir los costos o aumentar los ingresos para compensar los aumentos salariales [1]. Después de todo, si bien puede haber algunos beneficios asociados con el aumento del salario de los trabajadores, las pequeñas empresas primero deben ser capaces de absorber el costo [1].

¿Cuáles son las implicaciones de un aumento en los salarios para los empleadores?

Un aumento en los salarios es una gran preocupación para los empleadores. No solo significa que los empleadores deben pagar más a sus empleados, sino que también tiene implicaciones en el costo de los bienes y servicios [6]. En otras palabras, los empleadores pueden aumentar sus precios para cubrir el costo de salarios más altos [8], lo que lleva a un aumento de la inflación [8]. Esto podría significar que, a largo plazo, los empleados necesitarán otro aumento salarial para compensar el aumento del costo de vida [8]. Por otro lado, si se aumenta el salario mínimo, es posible que las empresas deban eliminar puestos de trabajo para mantener la rentabilidad [6]. Los estudios han demostrado que aumentar el salario mínimo aumentaría el costo de emplear trabajadores con salarios bajos [5], pero también podría conducir a un aumento del empleo [5]. El costo de un aumento salarial podría compensarse con mejores tasas de retención si los empleadores retienen a sus empleados año tras año [4]. Además, es posible que los empleadores deban reducir la contratación o aumentar las horas de trabajo de los empleados para compensar los costos de nómina adicionales [6]. Aunque algunos estudios sugieren que aumentar el salario mínimo tiene un pequeño efecto negativo sobre las tasas de empleo [3], otros estudios no encuentran ningún efecto adverso sobre el empleo [3]. Finalmente, un aumento en los salarios debería impulsar la productividad de los empleados, ya que los empleados estarán más interesados ​​en conservar sus puestos de trabajo [2]. Elevar el salario mínimo a $15 por hora garantizaría una recuperación económica más rápida, equitativa y sostenible para todos [7].

¿Cómo impacta el aumento de los salarios mínimos en la competitividad y la creación de empleo?

El aumento del salario mínimo es un tema polémico que ha sido objeto de mucho debate. Mientras que los defensores de aumentar el salario mínimo argumentan que ayudará a las familias de bajos ingresos e impulsará el crecimiento económico [6][11], los que se oponen a la política afirman que podría conducir a la pérdida de puestos de trabajo [12][11]. Es importante comprender las implicaciones potenciales de esta política sobre la competitividad y la creación de empleo [10]. La voluminosa investigación económica sobre el tema [9] ha demostrado que, si bien aumentar el salario mínimo puede resultar en una mayor competencia en el mercado laboral por trabajos con salario mínimo [6], también podría resultar en que los empleadores reduzcan la contratación y el empleo de trabajadores más jóvenes, no calificados y con salarios mínimos. trabajadores asalariados [12]. Esto es especialmente cierto para los trabajadores con la posición de negociación más débil, como los trabajadores jóvenes y los trabajadores temporales [12]. Además, es probable que aumentar el salario mínimo tenga un impacto en las estrategias de fijación de precios de las empresas, lo que provocaría un aumento de la inflación [6]. Sin embargo, ayudar a las empresas a adaptarse mediante la adopción de estrategias de gestión de alto nivel aumentaría aún más los beneficios de aumentar el salario mínimo [9]. En última instancia, debe tenerse en cuenta el equilibrio entre los beneficios para algunos y los costos para otros [11].