Almería Ampliar Jueces de Roquetas y El Ejido acusan al Gobierno de parchear con otro juzgado para ahorrarse dinero jueves 26 de mayo de 2022 , 07:29h Jueces y LAJ de Roquetas de Mar y El Ejido ven "mínimo" un séptimo juzgado y reclaman categoría de magistrado Los jueces y letrados administración de justicia (LAJ) de los partidos judiciales de Roquetas de Mar y de El Ejido, en Almería, han indicado en una nota remitida a este medio, que la creación de un séptimo juzgado en el municipio roquetero anunciado por el Ministerio de Justicia "contribuiría a reducir mínimamente" la carga de trabajo en el resto de órganos y han vuelto a reclamar que se eleve a ambos partidos a categoria de magistrado con el "consiguiente aumento de personal funcionarial en ambos". En un comunicado, valoran la medida avanzada por el secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez, ya que supone un aumento de medios materiales y personales, pero advierten de que la creación de un nuevo juzgado "no haría sino incidir en la paradójica situación de que partidos judiciales de un tamaño cada vez mayor mantengan la menor categoría dentro de la planta judicial". Al hilo de esto, jueces y letrados de la Administración de Justicia, que solicitan una reunión en el ministerio para abordar la situación, apuntan que no evitaría la "movilidad" que se da en ambos partidos judiciales y que hace que no sea posible la "estabilidad del personal en los mismos", además de "redundar en un peor servicio para la ciudadanía". Subrayan que, en la provincia de Almería, únicamente el partido judicial de la capital cuenta con la categoría de magistrado y señalan que el problema del Poniente almeriense es, "fundamentalmente, un problema de planta judicial, fácilmente solucionable", por lo que, "como tal, debe afrontarse". "Desde la perspectiva presupuestaria, entendemos que la elevación a categoría de magistrado de ambos partidos judiciales constituye un menor esfuerzo económico para la administración que la creación de nuevos órganos judiciales", trasladan para concluir emplazando a representantes del ministerio "a visitar" Roquetas de Mar y El Ejido "para que puedan conocer de primera manos la carga de trabajo y sus deficiencias". Cabe recordar que los 12 jueces de los partidos judiciales de El Ejido y Roquetas de Mar remitieron hace unas semanas una petición al Ministerio de Justicia para elevar de jueces a magistrados la categoría de los integrantes de ambas plazas con el fin de afianzarlos y evitar la "una fuga masiva y una movilidad desproporcionada de jueces" en unos partidos con "elevada litigiosidad", ya que eso podría derivar en el "colapso" de la justicia.

