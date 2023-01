Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería La Junta incorpora en dos años más de 10.000 nuevos dependientes en Almería viernes 27 de enero de 2023 , 07:20h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Cerró 2020 con casi 20.000 y ya son más de 30.000 los almerienses que tienen reconocido algún grado de dependencia La Junta de Andalucía ha incorporado en los dos últimos años más de 10.000 nuevas personas al sistema de dependencia, según datos obtenidos por Noticias de Almería, y que suponen una cifra anual superior a lo que venía siendo habitual. De hecho, el año 2020 la administración autonómica incorporó a 19.985 personas beneficiarias en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia y 26.267 prestaciones, un máximo histórico hasta ese momento desde que se puso en marcha. En total, la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación incorporó aquel año al sistema a 3.203 nuevas personas con 5.268 prestaciones. A finales de 2022 las personas con algún grado de dependencia reconocido eran 30.373, de los que 2.686 estaban en residencias, 19.306 recibían atención domiciliaria, y 8.023 tenían teleasistencia. De éste modo, en dos años se han reconocido 10.388, es decir, más de 5.000 cada anualidad de media. Sin grado están 4.758, con el uno son 7.081, con el dos están 11.245, y con el tres 7.298. Hay 2.391 expedientes en revisión, 752 ya han sido valorados, y 1.639 están aún pendientes. 2022 se cerró con 6.388 casos pendientes de resolución de grado, y 199 pendientes de inicio de la prestación. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

