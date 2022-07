Economía Ampliar Morosos sin vergüenza de Almería viernes 01 de julio de 2022 , 07:47h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia En la lista de morosos que no pagan a Hacienda en nuestra provincia siguen apareciendo nombres habituales a quienes al parecer no les da vergüenza seguir siéndolo La Agencia Tributaria ha vuelto a publicar la lista de contribuyentes que tienen una deuda con Hacienda por encima de 600.000 euros al cierre del año 2021. En este listado de dudosa reputación se incluyen no solo los deudores principales, sino también los responsables solidarios. En este nuevo listado, en lo que corresponden a empresas que tienen Código de Identificación Fiscal (CIF) en la provincia de Almería, aparecen 80 empresas, 24 menos que al cierre del 31 de agosto de 2021. La deuda agregada de todos los morosos por encima de 600.000 euros suma 60,2 millones de euros, sin tener en cuenta los deudores individuales que no tienen CIF -sociedades anónimas, limitadas o unipersonales- sino NIF. La deuda de los morosos almerienses sigue capitalizada, sobre todo, por las empresas promotoras y constructoras que penaron tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria. Al frente de los morosos sigue apareciendo, como en los últimos ocho años desde que la Agencia Tributaria hace pública la lista de deudores, Predios del Sureste, de Miguel Rifá, con una deuda de 27 millones de euros, más otros 5,8 millones de Sudafricana de Hoteles. También sobresale Aguas de San Isidro, con 5,2 millones de deuda, la subasta Cehorpa con 2 millones y sociedades vinculadas a la actividad promotora y del ladrillo como Entertel y Esbamar, con más de 3 millones de deuda con Hacienda. El doble deben Grupo Inmobiliario Eureka e Inversiones Italán, que sobrepasan los 6 millones de euros. En cualquier caso, las grandes deudas que tiene Hacienda en la provincia de Almería son como una gota de agua al lado del océano que suponen los 17.700 millones de deuda acumulada en todo el país por una suma de 7.037 sociedades. En cualquier caso, la deuda en España también baja un 3% con respecto a la cantidad adeudada hasta el 31 de agosto de 2021. Fue en tiempos como ministro de Hacienda de Cristóbal Montoro cuando se publicó por primera vez la lista de morosos como elemento disuasorio, por el daño reputacional que supone aparecer en este documento. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

