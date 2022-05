Economía Almería supera las 26.000 hectáreas de cultivos que combaten las plagas con control biológico viernes 27 de mayo de 2022 , 07:41h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La consejera Carmen Crespo visita las instalaciones de Agrobío, “una gran empresa” que apuesta por la “innovación permanente” La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, ha visitado en la Mojonera (Almería) las instalaciones de la compañía Agrobío, “una gran empresa que demuestra una vez mas que la agricultura de Almería no es solo productos hortofrutícolas, sino también innovación que aporta sostenibilidad al sector, sabor a los alimentos y evita plagas”. “Agrobio es un ejemplo de apuesta por la innovación permanente, que es una parte importante de nuestra agricultura que debemos mostrar a todo el mundo”, ha apuntado Crespo, que ha resaltado que la plantilla de esta entidad cuenta con numerosos “científicos que estudian cómo mejorar el sector agrario y sus productos”. Durante el recorrido, la consejera ha estado acompañada, entre otras personas, por el director gerente de Agrobío, José Antonio Santorromán, y el alcalde de La Mojonera, José Miguel Hernández; con quienes ha comentado “la importante apuesta de los profesionales del campo andaluz en general, y almeriense en particular, por la sostenibilidad de una actividad que es fundamental para la economía de la Comunidad Autónoma”. “La agricultura es compatible con el respeto del medio ambiente”, ha recalcado. La provincia almeriense cuenta con cerca de 13.000 hectáreas de cultivos donde se aplican técnicas de producción integrada y, en el caso del control biológico de plagas, la superficie supera las 26.000 hectáreas. Respecto a producción ecológica, destaca que Almería es actualmente el territorio andaluz con mayor número de operadores (cerca de 4.900 profesionales) y que esta provincia ha triplicado la superficie ecológica bajo plástico en la última década. “Es necesario seguir innovando para encontrar soluciones a los retos actuales del sector agrícola” ha apuntado Carmen Crespo, que ha valorado que Agrobío haya sido pionera en España en la producción de unos abejorros polinizadores que ofrecen a los agricultores “la forma más respetuosa” de impulsar la rentabilidad de las explotaciones agrícolas “dejando que la propia naturaleza siga su curso”. “ El control biológico no es más que eso: servirse de organismos naturalmente presentes en los campos para acabar con aquellos que dañan las producciones”, ha explicado. Agrobío, empresa de la industria auxiliar del control biológico de plagas en cultivos agrícolas, es un referente a nivel europeo en producción de fauna auxiliar para el control de plagas y su compromiso con la sostenibilidad se plasma, además, en la búsqueda del residuo cero y el equilibrio natural. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.