Es una información de noticiasdealmeria.com Provincia Berja celebra el Día del Mayor este sábado con un homenaje y verbena en la Plaza del Teatro miércoles 05 de octubre de 2022 , 09:01h Berja celebra el Día del Mayor 2022 organizado por el área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Berja este próximo sábado 8 de octubre con una tarde en la que habrá un homenaje y verbena con merienda. Todas las personas interesadas en asistir, podrán recoger de forma gratuita su invitación en la Casa de la Cultura de Berja. El acto tendrá lugar a las 18:30 horas en la Plaza del Teatro Ciudad de Berja, donde una orquesta amenizará la tarde para celebrar el Día Internacional de las Personas de Edad, que se conmemoró el pasado 1 de octubre designado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 1990.

