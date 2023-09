Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería El PP lleva al Senado el incremento de inseguridad en Almería domingo 10 de septiembre de 2023 , 10:19h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Senador de PP de Almería, Juan José Matarí, ha registrado en el Senado una pregunta al Gobierno sobre el aumento de criminalidad que ha registrado la provincia de Almería. En este sentido, ha explicado que “según los datos preliminares del Ministerio del Interior, destacando un aumento del 34,4% en cibercriminalidad y un aumento de los delitos contra la libertad sexual en un 22,6%. Este incremento viene a sumarse al del 14,5% producido en 2022 sobre 2021” En concreto, Matarí quiere saber cuáles cuáles son las razones que a juicio del Ministerio del Interior que están provocando este incremento continuado de la inseguridad en la provincia de Almería y qué medidas ha puesto en marcha ante este incremento continuado de la criminalidad y de la inseguridad en Almería. Por último, ha exigido saber si tienen previsto adoptar alguna medida más para atajar este aumento de la inseguridad en Almería. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

