¿Puede desaparecer LaLiga? miércoles 08 de marzo de 2023 , 09:13h

LaLiga, la principal competición de fútbol en España, se encuentra en una situación delicada debido a la posible ruptura de los contratos con Dazn y CVC. Ambas empresas han invertido grandes cantidades de dinero en la liga española, pero los problemas financieros y legales han llevado a que se plantee la posibilidad de romper los acuerdos. Dazn es una plataforma de streaming que ha adquirido los derechos para emitir cinco partidos de cada jornada de LaLiga por un total de 470 millones de euros por temporada. Sin embargo, según informes recientes, la compañía no ha logrado rentabilizar esta inversión y se encuentra en números rojos. Por su parte, Telefónica paga a Dazn unos 280 millones para incluir el canal en su oferta de televisión. Esta situación ha llevado a que Dazn esté considerando la posibilidad de rescindir el contrato con LaLiga, lo que supondría un gran golpe económico para la competición. Por otro lado, CVC ha firmado un acuerdo para invertir 2.700 millones de euros en LaLiga a cambio del 10% de los ingresos futuros de la competición durante los próximos 50 años. Sin embargo, este acuerdo ha sido cuestionado por algunos clubes y se han presentado demandas legales para impedir su ejecución. En resumen, LaLiga se encuentra en una situación complicada debido a los problemas financieros y legales que afectan a sus principales inversores. La ruptura de los contratos con Dazn y CVC tendría graves consecuencias económicas para la competición y podría poner en peligro su estabilidad a largo plazo.

