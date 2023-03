Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

Rebajan la pena a un hombre que abusó de una menor y la dejó embaraza

jueves 16 de marzo de 2023 , 05:00h

Se habían conocido por Instagram, ella con 13 años y él con 26

Un hombre que abusó sexualmente de una menor de 13 años y la dejó embarazada ha visto reducida su condena a nueve años y un día de prisión por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en aplicación de la llamada Ley del "Sólo sí es sí". El acusado se prestó a tener relaciones sin preservativo después de afirmar que era estéril y alérgico al látex. La sentencia confirma la decisión previa de la Audiencia Provincial de Almería, pero aplica la ley del 'sí es sí', lo que reduce la pena en base a la normativa más favorable. La defensa del penado presentó un recurso de apelación que fue rechazado en el resto de elementos, pero no en este.

El tribunal andaluz ha señalado que la pena para el delito por el que el acusado ha sido condenado no es la misma desde la entrada en vigor de la ley, teniendo en cuenta la modalidad específica y el carácter continuado del delito. Por lo tanto, se ha fijado una pena mínima de nueve años y un día de cárcel para el tipo aplicado. La sala de apelación ha confirmado que el acusado tenía un "propósito libidinoso" y conocía la edad de la víctima, con quien mantuvo relaciones sexuales completas varias veces entre octubre y noviembre de 2018. Aunque la víctima accedió a los actos, debido a su edad no tenía la madurez necesaria para otorgar su consentimiento y comprender las consecuencias.

El hombre de 26 años fue condenado a pagar una indemnización de 30.000 euros y mantener una distancia de 500 metros de una menor durante 13 años, además de cinco años adicionales bajo vigilancia y estar inhabilitado para trabajar con menores durante 14 años. El acusado admitió tener relaciones sexuales con la menor que conoció a través de Instagram, pero negó saber que tenía menos de 16 años en ese momento. Según él, "la vio muy madura" y solo se dio cuenta de su edad cuando terminaron la relación.

En el Juicio oral que reconoce haber mantenido relaciones sexuales con la menor, cree que desde finales 2018, cuando él tenía entonces 26 años, habiéndose conocido a través de Instagram. Sin embargo el conocimiento mutuo y el inicio de las relaciones tuvo que ser anterior por cuanto es precisamente en diciembre de 2018 cuando ya se había

quedado embarazada la menor y se procede al aviso a la Guardia Civil por el centro de interrupción del embarazo.

La víctima admitió haberle dicho al acusado que tenía 16 años, pero cuando comenzaron a tener relaciones sexuales, le reveló su verdadera edad. A pesar de esto, el acusado continuó teniendo encuentros sexuales con ella hasta que la chica quedó embarazada. La menor no tenía la madurez suficiente para igualar las experiencias vitales del acusado, quien era mayor y más experimentado. El tribunal criticó al acusado por mantener relaciones sexuales sin medidas profilácticas, lo que resultó en un embarazo no deseado. Además, el acusado creía erróneamente que no podía tener hijos. La chica tuvo que acudir a una clínica para interrumpir el embarazo y se informó a la Guardia Civil sobre el asunto.