Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Deportes “Rectificación requerida por Liga Nacional de Fútbol Profesional (“LaLiga”) respecto del artículo “¿Puede desaparecer LaLiga?” miércoles 08 de marzo de 2023 , 19:11h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia En relación con el artículo publicado el día 8 de marzo de 2023 en este medio bajo el título “¿Puede desaparecer LaLiga?”, LaLiga manifiesta que es rotundamente falso que se encuentre “en una situación delicada debido a la posible ruptura de los contratos con DAZN y CVC”, como erróneamente afirma el artículo, siendo también falso que se haya planteado siquiera la posibilidad de ruptura de dichos acuerdos. DAZN no está afrontando problemas para abonar los pagos acordados con LaLiga, sino que está cumpliendo el contrato firmado y el calendario de pagos cumple con lo establecido en las bases legales de la licitación llevada a cabo por LaLiga. En consecuencia, LaLiga y DAZN están y siguen trabajando desde el primer momento en total armonía y con objetivos comunes Por lo que respecta al acuerdo con CVC, el proyecto denominado ‘LaLiga Impulso’ sigue su curso con normalidad. Las posibles contingencias legales por demandas de terceros, que hasta ahora han sido todas favorables a LaLiga y CVC, están contempladas en el acuerdo por lo que la tranquilidad y armonía entre CVC y los Clubes de LaLiga Impulso es absoluta. Además, conviene recordar que el acuerdo con CVC ha sido avalado por firmas de prestigio internacional como Uría Menéndez, Bibium Capital, KPMG o Latham & Watkins, además de la aprobación de las asesorías jurídicas de los 38 clubes firmantes. Por todo lo expuesto, LaLiga niega la situación que describe el artículo, así como que los supuestos riesgos que expone puedan llegar a suponer la desaparición de una competición que cuenta con más de 90 años de historia.” Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.