Capital Sensores y una app para aparcamientos y zonas de descarga en Almería viernes 29 de julio de 2022 , 23:08h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Junta de Gobierno Local adjudica por más de 544.000 euros el contrato que hará posible esta regulación La Junta de Gobierno Local ha aprobado, por valor de 544.053,56 euros, la adjudicación del contrato que va a permitir al Ayuntamiento de Almería regular el estacionamiento de la carga y descarga en las zonas de la ciudad en las que se ha observado que hay más problemas. A través de sensores, que controlarán el tiempo de estacionamiento de los repartidores en una plaza concreta de carga y descarga, y mediante la utilización de una aplicación móvil (app) que facilitará la reserva del espacio, se pretende mejorar la movilidad. Dentro del marco de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (DUSI) y bajo el nombre de ‘Contrato mixto de suministro y servicio relativo a las actuaciones para la mejora de la distribución urbana de mercancías en Almería mediante el suministro, instalación, puesta en marcha y servicio de gestión y mantenimiento del sistema de optimización y mejora de la carga y descarga basado en sensores y aplicaciones móviles para conductores dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Residencia’ se esconde, ha dicho el portavoz adjunto, la solución en la que el Ayuntamiento, junto a vecinos y comerciantes, lleva tiempo trabajando para optimizar el uso de la carga y descarga en Almería. La carga y descarga, habilitada en diferentes puntos de la ciudad, ha de hacerse durante un periodo de tiempo determinado y el problema con el que se encuentran todos los actores que participan en ella (repartidores, comerciantes, vecinos, Policía Local, viandantes y otros conductores) es la dificultad para controlar la media hora. En muchos casos, se excede el tiempo regulado y no es fácil de demostrar. A partir de ahora, la instalación de estos suministros en plazas de carga y descarga detectarán cuándo entra y sale el vehículo (a través de la matrícula y de fotografías). Asimismo, se crea una app para que los propios repartidores y las empresas de mercancías puedan reservar su espacio en esas plazas de carga y descarga. Ordenanza de carga y descarga En paralelo a este contrato de suministro, se va a impulsar desde el Equipo de Gobierno, una ordenanza para regular todo el funcionamiento de carga y descarga y que se consensuará con comerciantes, con vecinos, con los usuarios y con los diferentes partidos políticos, ha completado Sánchez. La Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado ‘Almería Ciudad Abierta’ está cofinanciada al 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional-FEDER en el marco del Programa Operativo Plurirregional de España 2014-2020. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

