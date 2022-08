Almería Ampliar Carretera del pantano de Cuevas del Almanzora El embalse de Cuevas de Almanzora en situación de emergencia martes 30 de agosto de 2022 , 15:15h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Los decretos de sequía de la Junta de Andalucía rozan el 50% de ejecución y aportarán casi 73hm³ de agua El Consejo de Gobierno andaluz ha tomado conocimiento del informe de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural sobre la situación hídrica de Andalucía y el grado de ejecución de los dos decretos aprobados por la Junta para paliar la situación de sequía, que ya han alcanzado el 48% de ejecución al encontrarse en marcha 15 actuaciones. En total, estas iniciativas supondrán la movilización de 72,9 hm³ de agua adicionales para la Comunidad Autónoma. Este informe elaborado por la Consejería de Agua analiza el estado actual de cada uno de los decretos de sequía atendiendo a su grado de ejecución y a su incidencia ante el escenario actual y otros que puedan registrarse en el futuro en la Comunidad Autónoma andaluza. Al respecto, destaca que la respuesta de la Junta de Andalucía ante la situación de sequía se ajustó en tiempo y forma a las necesidades del momento y a los distintos escenarios contemplados. Respecto al primer decreto de sequía, se apunta que todas las actuaciones en ejecución en las Cuencas Mediterráneas Andaluzas están relacionadas con los sistemas de explotación en situación de emergencia como La Viñuela (Málaga), Guadarranque-Charco Redondo (Campo de Gibraltar) y Guadalhorce-Limonero (Málaga). En el caso del segundo decreto, el informe detalla que el Gobierno andaluz está ejecutando las iniciativas incluidas en el documento, comenzando por las catalogadas como prioritarias debido a la situación y posible evolución de los sistemas de explotación a los que hacen referencia. Entre estas actuaciones prioritarias se encuentra la conexión del tratamiento terciario de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) del Rincón de la Victoria (Málaga) con el ámbito geográfico del Plan Guaro para el aprovechamiento de aguas regeneradas en el riego de explotaciones agrícolas; así como las obras para el aumento de la capacidad y calidad de los tratamientos terciarios en las EDAR de tres municipios almerienses (Adra, El Ejido y Roquetas de Mar) y las conexiones para aprovechamiento de aguas regeneradas, reservando así recursos procedentes de otras fuentes. Además, la Junta de Andalucía viene acometiendo otra serie de actuaciones encaminadas a hacer frente a la sequía. Entre ellas se encuentran las derivadas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en el marco de los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (Perte). Este es el caso de la convocatoria de ayudas para la mejora del abastecimiento y reducción de pérdidas en las redes de pequeños y medianos municipios, que está dotada con un presupuesto de 12,6 millones de euros. A esta línea de subvenciones se han presentado un total de 391 solicitudes. Asimismo, el Gobierno andaluz también trabaja en la limpieza de cauces. Desde 2019 se han realizado 619 actuaciones en 153 municipios en un total de 663 kilómetros que han supuesto la inversión de 12,9 millones de euros. La temperatura del mar Mediterráneo se ha incrementado a causa del calor registrado en los últimos meses, superando en la mayor parte de su superficie los 30ºC, por lo que la Consejería de Agua tiene previstas nuevas medidas preventivas ante el riesgo de que se produzca un episodio de Depresión Atmosférica Aislada en Niveles Altos (DANA). Por otro lado, la Junta impulsará campañas de concienciación para reducir el consumo de agua apostando por un uso racional de este recurso natural. Entre otras medidas, se recomendará, por ejemplo, que no se utilice a agua apta para el consumo humano para otras funciones que puedan realizarse con fuentes hídricas alternativas. Situación hidrológica de Andalucía Respecto a la sequía, el informe elaborado por la Consejería de Agua recoge que, con fecha de 22 de agosto de 2022, la situación hidrológica de las demarcaciones intracomunitarias que son competencia de la Junta de Andalucía se encontraban al 35,7% de su capacidad al reunir 1.403 hm³ de agua embalsada. Por su parte, la Demarcación del Guadalquivir, de competencia estatal, se encontraba al 22,5% de su capacidad (1.823,44 hm³). En cuanto a los sistemas de explotación que se encuentran en situación de emergencia, se apunta a Viñuela-Axarquía y Cuevas de Almanzora en las Cuencas Mediterráneas y a Dañador, Martín Gonzalo y Sierra Boyera en la demarcación del Guadalquivir. El documento elaborado por el Gobierno andaluz advierte de que, si la situación de escasas precipitaciones se prolonga a lo largo del primer trimestre del nuevo año hidrológico (último trimestre de 2022) será necesario analizar la evolución de los indicadores establecidos en los decretos de sequía de la Junta y, en función del grado alcanzado, adoptar las medidas correspondientes. Dado el nivel de sus embalses, las zonas que precisa de una atención especial son La Viñuela, que actualmente se encuentra en situación de emergencia; Cuevas de Almanzora, en situación de escasez grave (emergencia) por la interrupción del trasvase Negratín-Almanzora; y Campo de Gibraltar, que estaría nuevamente en situación de escasez severa (alerta) pero muy cerca de la emergencia. Igualmente, la Consejería de Agua destaca en el informe la complicada situación en la que están los regantes de la comarca de Benínar (Campo de Dalías). En cuanto a los sistemas de explotación de la demarcación hidrográfica Guadalete-Barbate, se hace hincapié en el estado del Guadalete, que podría entrar en situación severa; mientras que el Barbate, alcanzaría la escasez grave. Por su parte, si la situación continuara igual en los próximos meses, habría que contemplar la posibilidad de declarar la escasez severa en los sistemas de explotación ubicados en el Tinto-Odiel-Piedras. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

