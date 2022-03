Capital ‘Masterclass’ ‘Flamenco por la igualdad’ en la Plaza de la Catedral sábado 05 de marzo de 2022 , 10:07h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La concejala de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, Paola Laynez, ha explicado que se enmarca en el programa de actividades con las que “Almería reclama la igualdad real con motivo del Día de la Mujer” Un arte tan expresivo y con tanta fuerza como es el flamenco para reivindicar la igualdad entre hombres y mujeres. Ese es el objetivo que desde el Ayuntamiento de Almería y la asociación ‘Entreflamencos del Puerto’ se persigue con las ‘masterclass’ que, a cargo de la bailaora almeriense Azahara Herrera, se imparten todos los viernes de marzo en la Plaza de la Catedral. Un curso gratuito que este viernes ha tenido su primera convocatoria con más de medio centenar de participantes que han desafiado al frío y la amenaza de lluvia para reclamar una igualdad real. “Para el Ayuntamiento de Almería es una satisfacción poder contribuir a que estas ‘masterclass’, con tanto simbolismo y que tanto interés han despertado entre los amantes del flamenco, puedan ser una realidad”, ha señalado Paola Laynez, concejala de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana. Por su parte, la directora de los talleres, la bailaora Azahara Herrera, ha agradecido al Ayuntamiento que haya contado con ella y se ha mostrado “muy ilusionada” con esta actividad “diferente, con la que pretendemos reivindicar el poder de la mujer”. Además, ha explicado que se trata de un curso “para todo tipo de público, para el que no hace falta ningún nivel específico”. Tampoco es necesario ropa ni calzado especial. Esta actividad, para la que no se necesita inscripción, se repetirá el 11, 18 y 25 de marzo, a las 17.30 horas en la Plaza de la Catedral y forma parte del amplio programa de actividades organizado por el Área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Almería con motivo del Día Internacional de la Mujer. Más información en el Centro de la Mujer de la calle Terriza o bien llamando al 950 28 27 67. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

