‘Sabores Almería’ triunfa en París con su oferta agroalimentaria

La Diputación Provincial amplía la agenda de contactos para las empresas que han viajado, por primera vez, a la feria más importante del mundo de la mano del sello gourmet noticiasdealmeria.com La marca gourmet 'Sabores Almería' triunfa en París con la oferta agroalimentaria más diversa, excelente y saludable. La Diputación Provincial de Almería encara el ecuador del Salón Internacional de la Alimentación de París ampliando la agenda de contactos de las empresas que participan, por primera vez en este evento con un espacio expositivo propio dentro del sello de calidad almeriense. La segunda jornada ha aumentado el número de visitas y contactos comerciales al stand de 'Sabores Almería', donde también se ha recibido la visita de la directora de Promoción y Red Exterior de Extenda, María Lara, quien ha conocido una a una a las empresas almerienses participantes en esta Feria junto al presidente, Javier A. García, así como el vicepresidente, Fernando Giménez, y la diputada de Promoción Agroalimentaria, María Luisa Cruz. Junto a la incesante flujo de visitas que ha recibido el stand de 'Sabores Almería', las empresas participantes han mantenido encuentros de trabajo con empresas del sector, distribuidores y grupos de restauración internacional con los que se abren nuevas vías de negocio y futuros acuerdos comerciales que permitan que los productos crucen cada vez más fronteras. Javier A. García ha destacado las "buenas sensaciones" que se están viviendo en SIAL París: "Es el segundo día para los empresarios que han viajado a la feria alimentaria más importante del mundo bajo el paraguas de la Diputación Provincial. Nos han transmitido su alegría por la calidad y afluencia de visitantes que se interesan por nuestra marca gourmet". En este sentido, Javier A. García ha destacado que "a las constantes visitas, se suman acciones comerciales junto a la Junta de Andalucía para que puedan abrirse a nuevos mercados y países" y ha deseado que se sigan "cerrando contactos y relaciones comerciales, ya que es el principal objetivo con el que emprendimos esta nueva etapa de internacionalización de la marca". En concreto, han sido ocho las empresas almerienses que han acudido a SIAL París con un expositor individual dentro del 'stand' de la Diputación y tres las que han viajado a 'Sial' con un espacio expositivo propio dentro de esta cita de calado mundial. Almería está representada por empresas productoras del sector cárnico, conservas, aceites, encurtidos productos frescos vegetales y hortofrutícolas, jamones y confituras. Las empresas que han llenado de calidad, sabor y salud el expositor de 'Sabores Almería' en SIAL París: La Unión

Lorusso

Jamones Tío Emilio

Desuflí

Jamones Segura

Bio Sabor

Peña Cruz

Por otro lado, Luxeapers, Hortofruticola Costa de Almería y La Pedriza han acudido a esta feria con un espacio expositivo propio con el objetivo de abrirse a nuevos mercados. Sobre SIAL París Este evento se celebra cada dos años y está dirigido exclusivamente a público profesional. SIAL es la primera red mundial de salones con una cobertura geográfica que se extiende por los cinco continentes: Europa, América del Norte, América del Sur, Oriente Medio y Asia. Gracias a este evento, las empresas y productos de Almería podrán promocionarse en este escaparate que cuenta con la visita de 300.000 proveedores llegados desde todos los rincones del mundo

