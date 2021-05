0-1: Victoria cinco jornadas después

viernes 07 de mayo de 2021 , 20:00h

facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar

Escucha la noticia







La UD Almería se reencontró con el triunfo después de cinco jornadas consecutivas en las que no lo conseguía con un partido en el que dominó al Tenerife prácticamente desde el inicio y en el que Largie Ramazani hizo el único gol. Los rojiblancos mostraron, además, la eficacia defensiva que demandaba el entrenador en la previa, permitiéndole dejar la portería a cero y mantener en todo momento la sensación de que los tres puntos no peligraban.



Rubi apostó por la continuidad en el once titular, de modo que Makaridze, Aitor Buñuel, Cuenca, Maras, Akieme, Petrovic, Morlanes, Carvalho, Corpas, Lazo y Sadiq iniciaron la contienda. También fue el mismo dibujo, basado en el 4-1-4-1 que ya puso como primera seña de identidad el entrenador catalán.



No fue necesario que pasaran demasiados minutos para comprobar que el Almería quería generar ocasiones a través de la circulación del balón con transiciones rápidas. Así pues, una triangulación entre Corpas, Carvalho y Sadiq terminó con el nigeriano rozando el gol, mientras que, acto seguido, el futbolista jienense que participó en la acción anterior remató alto.



A la altura del cuarto de hora se viviría la acción más clara de los rojiblancos en la primera mitad. En ella, Carvalho tiró a la perfección un demarque, se quedó en un mano a mano y solo el portero tinerfeño pudo evitar el tanto. Desde ahí se equilibraría el duelo, manteniendo en esencia el dominio de la posesión indálico. No obstante, en el tramo final de este acto solo destacó que los locales se quedaron con uno menos por la expulsión de Alberto con roja directa por una dura entrada sobre João.



Para reanudar la contienda, Rubi hizo una doble sustitución con la que le daría más movilidad al equipo. En este sentido, Ramazani y Robertone ocuparon los huecos de Petrovic y Corpas. Aunque, eso sí, la primera llegada de esta parte la disfrutaría el Tenerife en un contragolpe en el que Nono condujo y Fran Sol no acertó en su cabezazo.



Este sería el único acercamiento isleño hasta la conclusión, puesto que los de Luis Miguel Ramis se replegaron atrás y la UD Almería recuperó el dominio del partido. En el minuto 57, el cuadro visitante rozó adelantarse en una salida rápida con el cuero controlado de Ramazani, que abrió para Lazo y, tras el centro de este, el belga no llegó por poco, primero, y Sadiq, después, la echó fuera al entrar en contacto con la bola muy forzado.



En cualquier caso, el gol se estaba cociendo y no tardó en llegar. Para ese momento, el entrenador había metido a más hombres de ataque como fueron los casos de Aketxe y Juan Villar en detrimento de Lazo y João Carvalho. En esas, en el 68, se produjo el 0-1 en una carrera de Sadiq Umar en la que vio que Ramazani le acompañaba, se la dio al joven jugador y este, con la tranquilidad que le caracteriza en los metros finales, se zafó del meta y marcó.



El Almería supo cerrar el encuentro sin sufrir, reencontrándose con la victoria después de cinco jornadas en las que se sumaron tres empates y se vivieron dos derrotas. De este modo, los rojiblancos continúan marcando el ritmo del play-off de ascenso a LaLiga Santander y siguen dependiendo de sí mismos para mantener la tercera posición de la clasificación, al mismo tiempo que recortan puntos al Mallorca, que debe jugar a lo largo de la jornada.