Deportes Ampliar 1-1: El Almería lo hizo bien ante el Málaga y ahora va a por el Granada viernes 29 de julio de 2022 , 22:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Almería ofreció muy buenas sensaciones en su partido de pretemporada contra el Málaga, sobre todo en un primer tiempo que se puede catalogar de brillante, para en el segundo ir de menos a más. Rojas, del filial, volvió a marcar, y aunque los malagueños empataron, Sadiq en el minuto 75 pudo hacer del 2-1, pero la pelota se fue al larguero. Rubi puso en liza un once formado por jugadores de la pasada temporada con las excepciones de Fuoli, del filial, en la portería; el francés Mendes, en el lateral derecho, y el brasileño Kaiky, en el centro de la defensa. Delante un Málaga muy reforzado para buscar el ascenso la próxima temporada. Un claro ejemplo el tándem ofensivo formado por Fran Sol y Rubén Castro. Los rojiblancos volvieron a exponer una presión muy adelantada sobre el adversario que resolvieron perfectamente, mucho mejor que en partidos anteriores, lo que viene a poner de manifiesto que el trabajo de pretemporada va dando sus frutos, máxime con el potencial de los malagueños. Estos plantaron cara al Almería, pero éste, muy bien posicionad, mantuvo a raya a su rival. De hecho supieron jugar a un alto nivel sin balón por lo que no pasaron excesivos apuros salvo un remate de cabeza de Jozabed que se fue a la madera. En cualquier caso fueron los de Rubi los que llegaron con más claridad arriba; tuvieron criterio, movilidad y argumentos. Tanto es así que Sadiq, en dos ocasiones, tuvo sendas oportunidades claras de gol. El delantero nigeriano asistió en el 31 a Rojas para poner el 1-0 en el marcador. Por cierto que el futbolista del filial acababa de salir al terreno de juego en sustitución de Appiah, que tenía molestias en el tobillo. Rubi dio continuidad al once inicial en el segundo tiempo, pero al contrario que en el primero, fue el Málaga el que llevó más la iniciativa hasta el punto que a los cinco minutos de la reanudación empataba el encuentro. Los malagueños tenían más balón y apretaban a un conjunto almeriense que no estaba con la misma solvencia que en los primeros cuarenta y cinco minutos. Poco a poco nuestros representantes fueron imponiéndose y recuperando su status en el partido. Los cambios realizados volvieron a darle consistencia a la medular. En el minuto 30 Sadiq mandó el balón al larguero en el que pudo haber sido el 2-1. Con empate a un gol finalizada la confrontación. UD Almería: Fuoli, Mendes, Kaiky, Babic, Alex Centelles, Samú Costa, Eguaras, Curro, Ramazani, Appiah (Rojas, minuto 29) y Sadiq. Durante el segundo tiempo salieron Rosic, Robertone, Lazo, Arnau Puigmal. Málaga CF: Yáñez, Juanfran, Bustinza, Ramalho, Burgos, Javi Jiménez, Jozabed, Luis Muñoz, Febas, Fran Sol y Rubén Castro. También jugaron Escassi, Genaro, Víctor Olmo, Diarra, Andrés Caro Árbitro: Manuel Camacho, del colegio cordobés. Amonestó a Bustinza, del Málaga CF. Goles: 1-0 (Mn. 31). Rojas, dentro del área, tras un buen servicio de Sadiq. 1-1 (Mn. 50). Burgos, de cabeza, bate a Fuoli. Incidencias: Cuarto partido de pretemporada de la UD Almería disputado en las instalaciones de Montecastillo donde está concentrado el equipo almeriense. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

