Capital 100 experiencias para los turistas en el 'Verano en Almería Ciudad' lunes 28 de junio de 2021 , 16:54h El concejal Carlos Sánchez anuncia que, según las estimaciones del Ayuntamiento, el 89% del turismo estival será nacional, principalmente de Madrid, Barcelona y el Levante





“Todos los indicadores conducen a que este será el verano de la recuperación del turismo en Almería, siempre con las máximas precauciones sanitarias. Por eso desde el Ayuntamiento estamos sentando las bases para que el visitante que busca un turismo slow, con playas no masificadas, gastronomía de proximidad y una oferta cultural auténtica, elija Almería”. Con estas palabras el concejal de Promoción de la Ciudad, Carlos Sánchez, ha querido resaltar el esfuerzo municipal para hacer lo más atractivo el destino de la ciudad, y en este sentido se encamina el programa ‘Verano en Almería Ciudad’, presentado hoy, “con casi un centenar de experiencias, repartidas entre visitas guiadas, teatralizadas y la oferta complementaria de empresas de turismo activo, que garantizarán a los viajeros tres meses, julio, agosto y septiembre en Almería, llenos de actividades para todos los gustos”.



En esta línea, Carlos Sánchez ha anunciado que, según las estimaciones del Área, “el visitante de este verano será principalmente nacional, el 89%, mientras que el 11% será internacional”. Y dentro de los españoles, el 23% de Madrid, el 6% de Barcelona, y el 18% del Levante, repartidos entre Murcia, Alicante y Valencia. Respecto a los extranjeros, “este año los franceses superarán a los británicos, y en tercer lugar, llegarán los alemanes”.



La buena salud que se espera para el verano se refleja en las visitas a la Oficina Municipal de Turismo, que fueron en junio de 2020 de 449 y en junio de este año, aún sin terminar el mes, de 1600 visitantes.



Para todos ellos el Área de Promoción de la Ciudad ha preparado un programa de visitas guiadas y teatralizadas centradas en enseñar quizás el aspecto más desconocido de la ciudad, como es su patrimonio. Carlos Sánchez reflexiona que “nuestra ciudad guarda un patrimonio en el centro histórico, fruto del paso de diferentes civilizaciones, bello y diverso, pero poco conocido y que queremos poner en valor con un programa de 36 visitas guiadas y 6 teatralizadas”.



Las visitas guiadas pasearán al público durante los meses de julio, agosto y septiembre por el Cerro de San Cristóbal recién acondicionado, por la Alcazaba, por la Almería Burguesa, la y la Almería Musulmana. Pero también habrá paseos emocionales por la Almería Imprescindible, por la Almería de cine, la arqueología del flamenco, y los misterios y crímenes de Almería. Además, se ha preparado una visita teatralizada, ‘Los cuentos que te encanta con Fidela Campiña’, un viaje en el tiempo recorriendo el centro histórico, pensado para toda la familia, que se realizará en seis ocasiones durante el verano.



El concejal de Promoción de la Ciudad ha insistido en la importancia de que “nos acompañen en estos recorridos guiados por la ciudad tanto turistas como los propios almerienses, con el fin de que se conviertan en embajadores que viralicen en las redes sociales los encantos de la ciudad”.





Experiencias propuestas por empresas turísticas



Junto a las visitas, 45 empresas de Almería ofrecen en la guía experiencias para todos los públicos, “siempre embarcadas dentro de un turismo vinculado con la protección del entorno, y donde el mar será el protagonista” con rutas en kayak, paddle surf, snorkel, escuelas de vela, windsurf, rutas en barco, ecorutas por el parque natural, bautismo de buceo, kitesurf, etc. Junto a las propuestas náuticas, habrá paseos a caballo, nuestro campo alboran golf, visitas históricas, iniciación a la astronomía, el tren turístico, paseos con camellos, flamenco, educación ambiental, actividades de escape room, escalada, rutas 4 x 4, etc.



Por último, la guía proporciona información completa para poder visitar los ocho espacios museísticos municipales: Museo de Arte Doña Pakyta, Museo Espacio 2, Centro de Interpretación Patrimonial, Aljibes Árabes, Casa del Cine, Refugios de la Guerra Civil, Casa del Poeta y Museo de la Guitarra Antonio de Torres.



El programa ‘Verano en Almería ciudad’ se puede descargar en la web municipal www.turismodealmeria.org



Como se comprueba, un amplio programa con 87 actividades para los meses de julio, agosto y septiembre, “donde unimos el turismo slow, patrimonio, la protección del entorno, la seguridad sanitaria, y, quizás lo más importante, la generación de empleo local. Como dice nuestro eslogan, este verano más que nunca, ‘Si hay que empezar que sea por la A de Almería’”, apostilla el concejal.



