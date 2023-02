Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Ampliar 10,5 millones de la Junta para Turismo Sostenible en la provincia de Almería miércoles 08 de febrero de 2023 , 15:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Juan José Salvador explica que Roquetas de Mar, Almería, Cuevas y Vera tendrán tres años de plazo para realizar sus proyectos



El parlamentario andaluz del Partido Popular de Almería, Juan José Salvador, ha destacado hoy que el Gobierno de Juanma Moreno va a invertir en la provincia de Almería un total de 10,5 millones de euros en Planes de Sostenibilidad Turística en Destino, una muestra más del compromiso de la Junta de Andalucía con el turismo almeriense. Salvador explica que los municipios que se van a ver beneficiados por estas ayudas son Roquetas de Mar con 2,5 millones de euros, Almería capital con 3 millones de euros, Cuevas del Almanzora con 2,5 millones y Vera con 2,5 millones. Se trata, según el parlamentario almeriense, de una “buena noticia” para la provincia ya que el principal objetivo de estas inversiones es contribuir a la formulación de un nuevo modelo turístico que apueste por la sostenibilidad medioambiental, socioeconómica y territorial. Juan José Salvador ha destacado la necesidad de apostar e impulsar el turismo desde todas las administraciones, una labor que en nuestra provincia se está haciendo con un gran acierto por parte de la Junta y de la Diputación Provincial de Almería, volcadas en mejorar la promoción de la provincia tanto en nuestro país como en el exterior y solicitando además mejores conexiones ferroviarias y aéreas. El parlamentario del PP ha subrayado también la importante labor que se realiza desde los Ayuntamientos para la promoción de los municipios, tanto de costa como del interior de la provincia con el fin de consolidar Almería como uno de los destinos turísticos preferidos por los viajeros. Por último ha aplaudido el importante papel de la provincia en FITUR bajo el paraguas de la Diputación Provincial para que Almería se consolide como destino turístico de moda. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.