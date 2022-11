Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Ampliar 120 niños y adolescentes en el II Encuentro de Consejos Locales sábado 19 de noviembre de 2022 , 17:05h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La capital acoge como “anfitriona” este organizado por Ayuntamiento de Almería, Junta de Andalucía y Diputación Provincial para que niños y niñas intercambien experiencias de participación en la gestión pública Más de 120 niños de entre 8 y 17 años han participado hoy en Almería del II Encuentro de Consejos Locales de Infancia y Adolescencia de Almería, organizado por la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Almería y la Diputación Provincial y celebrado en el Palacio de Congresos y Exposiciones Cabo de Gata, en El Toyo-Retamar. Consejos Locales de los ayuntamientos de Almería, Alhama, Vicar, Huércal Overa, Roquetas de Mar, Adra, Vera, Huércal de Almería y Cuevas de Almanzora, reunidos en torno a la celebración de actividades coeducativas, talleres, juegos, charlas...un encuentro donde niños, niñas y adolescentes de estos órganos de representación municipal conviven e intercambian experiencias y compartido actividades, elegidas por los propios participantes. Actos y actividades, en definitiva, encaminadas a acercarles “a una participación real en los asuntos públicos que les interesan con especial atención en esta segunda edición en dar una visión más concreta a la necesidad real de conocer los Derechos y Deberes de todos los niños, niñas y adolescentes que repercuten en su día a día, coincidiendo además con la celebración, mañana día 20, del Día Mundial de la Infancia”, ha explicado la concejala de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Almería, Paola Laynez, en la inauguración de este segundo encuentro, acompañada del delegado de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Francisco González Bellido, y de la diputada del Área de Igualdad y Familia de la Diputación Provincial, Nuria Rodríguez, además de representantes locales de los municipios que hoy han participado de esta cita. “El Ayuntamiento de Almería tiene la gran satisfacción de ser anfitrión de este II Encuentro, y nos sentimos muy orgullosos por ello”, ha manifestado Laynez, subrayando el “compromiso, como ayuntamiento amigo de la infancia que somos, por mejorar las condiciones de vida de los menores y jóvenes almerienses, respetando y haciendo valer sus derechos conforme a los principios establecidos por la Convención sobre los Derechos de los niños y las niñas de Naciones Unidas”. “El objetivo hoy es acercar a nuestros niños y adolescentes a la participación real en los asuntos públicos que les interesan”, ha explicado Laynez, entendiendo este encuentro “un marco de debate, de intercambio de propuestas y de puesta en común entre diferentes Consejos Locales, propiciar en definitiva la participación y que esta sirva para atender sus propuestas y tomar en cuenta sus aportaciones en la gestión municipal”. La diputada de Igualdad y Familia de la Diputación de Almería, Nuria Rodríguez, ha felicitado la iniciativa de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familia e Igualdad, por impulsar la celebración de este tipo de encuentros, entendiendo su “necesidad” para el desarrollo de políticas locales en materia de infancia y juventud, sector de población por el que también se apuesta desde la Diputación Provincial. Ha agradecido también el trabajo que a nivel técnico han desarrollado los ayuntamientos participantes en esta cita “conformando un programa que, seguro, servirá de provecho a los niños y niñas que hoy aquí se dan cita”. Por su parte, el delegado territorial de Inclusión Social, Francisco Bellido, ha destacado la importancia que esta jornada “lúdico-formativa” tiene en el objetivo de “compartir experiencias entorno a la participación de niños y adolescentes en el diseño de políticas municipales dirigidas a ellos”. Estos encuentros provinciales son por y para ellos. De hecho, ellos mismos son quienes han diseñado gran parte de la programación, con seis talleres que seguro van a disfrutar. La participación activa de los niños y niñas es fundamental en el diseño de esa política que está pensada también en ellos. En ese marco estamos trabajando con el III Plan de la Infancia de la Junta de Andalucía 2023-2027, dando voz a los niños y las niñas para que sean ellos quienes decidan cómo quieren que sea la sociedad que disfrutarán en su etapa adulta”. Programa de actividades Tras la recepción de los asistentes y la inauguración oficial, los participantes de este II Encuentro de Consejos Locales han llevado a cabo una puesta en común y experiencia compartida de su labor y trabajo desarrollado como consejeros y consejeras en sus respectivos ayuntamientos. En sesión de mañana y tarde se han celebrado también, de forma rotativa, los distintos talleres y actividades que han conformado esta jornada, seis en total, con los que fomentar e incentivar aspectos como el trabajo en equipo, la protección y sostenibilidad del medio ambiente, el conocimiento de la economía circular y la visión emprendedora, la educación en valores y la comunicación y la aplicación práctica de la tecnología. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.