Economía Ampliar 126 empresas de Almería están en riesgo por el castigo de Argelia a Sánchez viernes 10 de junio de 2022 , 15:13h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Cámara de Comercio de Almería ha emitido además en 2021, 126 certificados de libre venta para Argelia La Cámara de Comercio de Almería emitió en 2021 más de 500 certificados de origen con destino a Argelia; en concreto, fueron 521 los expedidos a petición de empresas almerienses con exportaciones al mercado argelino. Argelia lidera la tabla de clasificación de países con mayor número de certificados de origen emitidos en 2021 por la Cámara que expidió el año pasado casi 3.000 certificados de este tipo. En lo que va de año, el número de certificados se sitúa por encima de 80 (concretamente 83) y hacen referencia a la exportaciones desde Almería de pescado, fertilizantes, abejorros, plásticos, semillas de pimiento, sistema de riego, sustratos de turba y fibra de coco, mortero de mármol, cemento, piedra natural, claraboyas y embarcaciones; de todos ellos, el del pescado el principal producto enviado a Argelia por número de origen tramitados. Castigo por la traición al Sáhara El cambio de postura del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, en relación al Sáhara, ha motivado que Argelia haya decido bloquear sus relaciones económicas con el Estado español. Argelia es el principal valedor de la República árabe Saharaui Democrática, que tiene, según las resoluciones de Naciones Unidas, derecho a un referendum de autodeterminación organizado por España como potencia descolonizadora, pero Sánchez ha decidido apoyar la ocupación ilegal marroquí del territorio, modificando la postura oficial mantenida desde la muerte del dictador Francisco Franco por todos los gobiernos. Las exportaciones hacia Argelia el año pasado siguen la misma tónica respecto a clasificación o variedad de productos de este año 2022; el pescado sigue siendo el más recurrente y el que registra el mayor número de operaciones de comercio exterior por número de certificados emitidos; no obstante en 2021 se añadieron algunos envíos de otros productos como avellanas, almendras, anacardos, congelados, material de invernadero, material de oficina o productos aromáticos y de perfumería, granito o artículos publicitarios. Estos certificados emitidos corresponden a los tramitados de forma presencial en la sede de la Cámara o alguna de las cinco oficinas camerales en la provincia pero las empresas almerienses tienen opción de realizar esta gestión de forma digital sin necesidad alguna de desplazamiento a través de la plataforma E-Trámites. A través de esta vía, en 2021 se tramitaron 70 certificados de origen y hasta el día de hoy son 44 los emitidos en digital. El conjunto de certificados emitidos, en digital y presencial, en 2021 asciende a 521 y en lo que va de este año son 127. El certificado de origen es un documento formal cuya función es determinar el país en el cual ha sido fabricada la mercancía. No se debe confundir entre país de origen con la procedencia o país desde donde ha sido enviada la mercancía. Es un documento clave que, como exportador, debe presentarse ante la aduana. Este documento sirve para acreditar el origen de las mercancías a efectos de satisfacer requisitos aduaneros o comerciales. Es emitido solo por las Cámaras de Comercio y para obtenerlo deben seguirse por parte de la empresa solicitante, estos requisitos Si el origen de la mercancía Unión Europea, sólo habrá que indicar en el reverso del certificado, el nombre del fabricante; si es de terceros países no Unión Europea, se aportarán pruebas de origen como, Factura de fabricante, Dua de importación y Certificado de origen del fabricante. Certificados de libre venta Una característica importante de las exportaciones a Argelia es la exigencia de un certificado de libre venta a través de que la empresa acredita que determinados productos son de libre venta en el mercado español, de conformidad con las disposiciones vigentes. Este certificado se exige para exportar productos químicos, cosméticos, farmacéuticos, biológicos y alimenticios. La Cámara de Comercio de Almería ha emitido en 2021, 126 certificados de libre venta para Argelia, que lo exige desde 2018 en que el Ministerio de Comercio de Argelia estableció una serie de medidas relativas a las importaciones, una de ellas la expedición de un “Certificado de libre Comercialización”, que ha de ser emitido por un organismo oficial del país de origen. Dicho certificado es emitido por las Cámaras de Comercio, y para solicitarlo, se debe cumplimentar un modelo determinado en papel blanco (sin membrete), firmado y sellado, y presentarlo a la Cámara de Comercio para su legalización. Este certificado se ha de tramitar para cada operación de exportación a Argelia, si bien quedan exentos los sectores de las materias primas y los bienes intermedios. Gas en estado gaseoso Otro elemento importante en los datos de comercio exterior hace referencia a entrada de gas natural en estado gaseoso importado desde Argelia a través de Almería que, según estas bases de comercio exterior, ha sido por valor de 1.151.980.200 euros en 2021 en tanto que en lo que llevamos de año el valor de las importaciones de este gas alcanzan, según datos provisionales aún, los 659.749.730 euros, Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.