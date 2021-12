Capital 13 nuevos autobuses híbridos sitúan a Almería como líder entre las que tienen concesionarias lunes 20 de diciembre de 2021 , 16:55h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, ha participado en la presentación de los nuevos buses de Alsa-Surbus, concesionaria del transporte urbano en la capital, donde el 30% de la flota de 60 unidades es de baja emisión La incorporación de 13 nuevos autobuses híbridos a la flota de 60 vehículos de los que dispone la empresa Alsa-Surbus, concesionaria del servicio de transporte urbano en la capital, hace que Almería sea, en porcentaje, “la ciudad de España con más buses ecológicos en servicio de transporte privado (gestionado por concesión administrativa)”. Así lo ha confirmado este lunes el consejero delegado de Alsa, Francisco Iglesias, que ha presentado los nuevos vehículos híbridos “más modernos, más cómodos y más eficientes” con luces LED, mayor accesibilidad y espacio para sillas de ruedas y personas con movilidad reducida, y que, además, cuentan con cargadores de USB para dispositivos móviles. El alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, ha asistido a la presentación de los nuevos vehículos, donde ha calificado de “ilusionante y buena noticia” la incorporación de estos nuevos autobuses urbanos que van en la línea marcada por el Ayuntamiento de Almería de cara a fomentar una movilidad más sostenible, volcada en fórmulas dirigidas a descongestionar el tráfico y a reducir la emisión de partículas de CO2 a la atmósfera. De hecho, Iglesias ha comentado cómo Almería, con un 30 por ciento de vehículos de baja emisión, solo estaría superada por ciudades como Madrid o Barcelona en porcentaje de autobuses ecológicos para el transporte urbano. Ciudades que, por otra parte, no son comparables en tanto en cuanto su servicio de transporte público urbano es municipal y no corresponde a la concesión a una empresa privada, como sí ocurre en la capital almeriense. Los nuevos autobuses híbridos son “de última generación y cuentan con motor eléctrico adicional que hace que la eficiencia sea mayor, con una reducción de las emisiones del 25% de media y que alcanzan hasta el 99% en el momento del arranque del motor”, ha explicado el responsable máximo de Alsa. El servicio mejor valorado Acompañado por la concejala delegada del Área de Seguridad y Movilidad, María del Mar García Lorca, el primer edil ha señalado cómo estos nuevos autobuses empezarán a circular de manera inminente. Almería cuenta con 16 líneas regulares de autobús, con una flota de 60 vehículos que realizan al año más de tres millones doscientos mil kilómetros. De hecho, ha resaltado cómo éste es uno de los servicios “mejor valorados por los ciudadanos”, conscientes de que se trata de un servicio “cómodo, sencillo de utilizar, rápido, barato y, sobre todo, seguro”. En esta línea, el consejero delegado de Alsa ha remarcado cómo el servicio de transporte público urbano en Almería está ahora mismo rozando el 80% de ocupación respecto al año 2019, antes de la pandemia. “Esto viene a refrendar que Almería es una de las ciudades que mejor está haciendo las cosas en el marco del servicio del transporte urbano con uno de los índices de ocupación más altos”, ha insistido Iglesias. Fondo de compensación para 2022 Y es que, al igual que en otras ciudades, el número de usuarios se desplomó con la pandemia. Por este motivo, el alcalde ha aprovechado la presentación de nuevos autobuses para “volver a pedir al Gobierno central que ponga en marcha un fondo de compensación para el servicio de transporte urbano destinado a los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes en el marco de los Presupuestos Generales del Estado para 2022 (igual que se hizo para 2021), de cara a paliar las pérdidas en el servicio de transporte urbano”. Una partida que hoy no existe, ha recordado a la par que ha señalado cómo este fondo “estaba prometido y comprometido” por el Ejecutivo central. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

