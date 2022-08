Economía 1,5 millones de viajeros usaron la tarjeta del Consorcio en la provincia hasta junio viernes 26 de agosto de 2022 , 17:27h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El transporte público en el área metropolitana experimentó un crecimiento del 70 por ciento durante el primer semestre del año El Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Almería sigue en su progresiva recuperación de viajeros y se sigue aproximando a los niveles de demanda de antes de la pandemia. Durante el primer semestre de este año han utilizado 1.448.192 personas la tarjeta del Consorcio en el área metropolitana de Almería, un 70 por ciento más que hace un año. Con esta mejoría, el transporte público de la comarca ya ha recuperado el 82 por ciento de viajeros que registró en 2019, el último año antes de la irrupción del Covid-19. “Se ha hecho un importante esfuerzo para recuperar viajeros tras dos años complejos para el transporte público”, ha indicado el director general de Movilidad y Transporte, Felipe Arias, que ha recordado que uno de los hitos ha sido, a principios de este año, la integración tarifaria de los autobuses urbanos a la tarjeta del Consorcio, que “los almerienses llevaban más de una década esperando para estar en igualdad de condiciones con respecto a otras capitales de provincia”. Esta incorporación ha sido una de las causas del aumento del uso de la tarjeta del Consorcio, que sólo en cancelaciones por desplazamientos en autobús urbano ha crecido un 266 por ciento. Para alcanzar estos números, ha recordado también que se han puesto en marcha otras medidas de calado, como el lanzamiento en enero de la Tarjeta Joven de Transporte, con bonificaciones de al menos el 50 por ciento en los viajes para fidelizar a los menores de 30 años. Además, las tarjetas del Consorcio, que ya cuentan con descuentos permanentes en los desplazamientos, aplicarán desde el 1 de septiembre hasta el 31 de diciembre una bonificación adicional del 30 por ciento en virtud del Real Decreto-Ley 11/2022. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

