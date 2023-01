Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Opinión Ampliar (Foto: DALL·E) 16E, Día de la Nación Andalusí, indispensable Al Hakam Morilla Rodríguez x http://foroabenhumeya.blogcindario.com/ Más artículos de este autor Por lunes 16 de enero de 2023 , 19:15h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia

"Por mucho que sepas, más te falta". Antiguo refrán andalusí Recuerdo que un viejo amigo, hijo del exilio republicano en Francia, el profesor Luis (Nureddine) Pita González, director de la gran web informativa crítica sobre el mundo islámico Oumma, me invitó muy amable hace unos años a pasar unos días en su casa de París. Allí me explicó que para evitar tutelas y manipulaciones de los tentáculos de dictaduras árabes, ellos jamás se referían a un Islam 'EN' Francia, sino a un Islam DE Francia. El hecho de que la colonización francesa se extendiera desde el S.XIX por numerosos países del norte de África y Oriente Medio, al existir musulmanes afincados en el Hexágono de varias generaciones, les hace allí reconocerse en un Legado común cultural que enriquece la Civilización francesa.

Por desgracia, por estos miopes pagos nacional-católicos pardos o colorados, empezamos a creer que consideran 'moro' igual al faquir en taparrabos sonando la flauta sobre la tabla de pinchos, a una bailarina balinesa, al ukelele o la balalaika... El problema es que tanta ignorancia autosatisfecha tiene un coste gravísimo, que viene a llenar cualquier desaprensivo oportunista. Al negar que el Pueblo andalusí indígena ha vivido siglos aquí, trocando nuestra Herencia civilizatoria - aún hoy asombro del mundo - por una suerte de aportación 'árabe' extranjera o 'mora' africana, resultaría entonces que Ceuta y Melilla, por ejemplo, sólo comenzaron a adscribirse a un Estado unificado soberano con los Almorávides y posteriormente con los Almohades, ambos con un poder centralizado en el norte de África (en el lote se podría meter con calzador entonces la Mezquita de Córdoba o Medina Azahara, la Alcazaba de Almería o la de Badajoz, Gibralfaro, los Reales Alcázares de Sevilla, la Alhambra, la Aljafería de Zaragoza, etc... 'árabe' o 'moro' foráneo todo, ¿no?). Si el período de máximo esplendor andaluz, tras la proclamación de Abderrahmán III como califa independiente, el 16 de enero de 929, con anterioridad a los reinos africanos citados y capitalidad en Córdoba previa sobre el norte de África, lo solapamos, daríamos patente de corso a los inmigrantes fascio-imperialistas devotos del 'gran magreb' o de la 'nación árabe' encantados de la vida, ¿qué interés podrían tener en asimilarse si se encuentran con los naturales que renuncian a que ese incomparable tesoro monumental y cultural de sus antepasados sea 'suyo'...? Examinemos las implicaciones de todo lo antedicho, las cuales nos afectan severamente. Si la población autóctona - desde hace siglos - bereber de Ceuta y Melilla, con una tasa de desempleo superior a la andaluza, puede ser empujada a la emigración y sustituida por otra originaria del Estado marroquí, ¿qué lealtad esperáis de los súbditos alauitas? Si no aparece ni el menor atisbo institucional de asumir la Herencia de los maestros musulmanes o judíos de Occidente como propia, de Averroes o Maimónides, ¿creéis que podemos aguardar algo más que la instalación de drones kamikaze israelíes frente a Melilla o que Tel Aviv se beneficie de tierras raras submarinas frente a Canarias, compinchados con Rabat? Si dejáis que lobbistas sicarios del majzen (la casta oligárquica marro$ioni$ta) nos difamen con calumnias en Washington y Nueva York, donde la mayoría no sabe ni le importa si África empieza o termina en los Alpes, los Pirineos o el Atlas, ¿podéis extrañaros de que los anglo-yanquis ceben armamentísticamente a los gerifaltes de Palacio, y hagan maniobras militares conjuntas, desestabilizando todo el Magreb? Si la legalidad internacional del antiguo Sáhara español nadie sabe a cambio de qué ha sido conculcada, a título particular, por el infame presidente Sánchez, ¿podemos confiar en que los inmigrantes respetarán las leyes, cuando nos ven laxos y lábiles en la aplicación de ellas...?

El cuento del control de la inmigración, que el sultanito usa a modo de chantaje, y por el que los estultos gobiernos de Madrid dotan de medios a ese Narcoestado corrupto, no consigue engañar ya a nadie. Sabemos que la causa de la migración de tantos infelices, no pocos ahogados en el Estrecho, se debe a la pura y simple miseria. A ese gobierno absolutista coronado le da igual, porque al cobrar un impuesto en metálico por las remesas de los trabajadores emigrantes en Europa, repercute en una de sus principales fuentes de ingresos. Por si fuera poco, su brutal desatención en pensiones o en Sanidad va en paralelo a su rearme con los juguetitos castrenses más costosos del mercado internacional, mientras que el gabinete Sánchez le suelta la pasta a fondo perdido a esos caraduras. El tiempo, siempre relativo, se ha detenido... Y ves salir el sol por el poniente. A los más occidentales del autodenominado Occidente, los andalusíes, nos reconocen como 'orientales'. El 'sur', en la cartografía de Al-Idrisi, se ha tornado norte. Quizá, hermanos, podamos derrotar a las bestias, antes que la sed de sangre, ciega de ignorancia, les posea, y ojalá nuestros hijos no conozcan la guerra...