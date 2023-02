Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Deportes 18 centros educativos de Almería participan en la Liga Edúcate en el Deporte sábado 04 de febrero de 2023 , 18:03h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El delegado territorial de Deporte, José Ángel Vélez, ha destacado la importancia de inscribirse en estos programas que forman a los escolares en hábitos de vida saludables y valores deportivos El delegado de Turismo, Cultura y Deporte, José Ángel Vélez, ha asistido al primer partido de voleibol que se ha celebrado en el Colegio La Salle Virgen del Mar dentro del programa “La Liga LED” (Liga Edúcate en el Deporte). Una propuesta de competición entre equipos de centros educativos públicos, concertados y privados con alumnado de 5º y 6 º de Educación Primaria nacidos en los años 2011 y 2012 (Categoría Alevín femenina y masculina), que pone en marcha la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía en colaboración con las federaciones deportivas andaluzas de Baloncesto, Balonmano, Fútbol y Voleibol. Se trata de una competición federada de Baloncesto 3×3, Balonmano, Fútbol Sala y Voleibol entre equipos de distintos centros educativos con el objetivo de evitar el abandono prematuro de la práctica deportiva animando a que niños y jóvenes en edad escolar practiquen deporte de forma habitual, incorporándolo a su rutina hasta la edad adulta. Una iniciativa que además ofrece la posibilidad de conocer a grandes referentes andaluces del deporte y de esta forma motivar aún más a los jóvenes a participar. En esta edición han sido 18 los centros educativos de la provincia de Almería que se han inscrito y son 34 los equipos que compiten en las distintas disciplinas deportivas. El delegado de Turismo, Cultura y Deporte ha puesto en valor la organización de esta liga que “sirve para que los jóvenes se acerquen al mundo del deporte y afiancen valores como el esfuerzo, la superación, la perseverancia, la igualdad, el respeto, la solidaridad y el compañerismo.” José Ángel Vélez ha añadido que “este programa permite conseguir una combinación de éxito personal y colectivo, así como la necesidad de fomentar unos hábitos de vida saludables, que tan necesarios son en la población infantil.” Durante las próximas semanas se llevarán a cabo distintos partidos en las cuatro modalidades deportivas que engloban la LED en diversos municipios de la provincia. Los equipos que se clasifiquen para cuartos de final los disputarán a partir del 25 de marzo. Los clasificados en la recta final, que lleguen a la Final Four, se verán las caras en la Ciudad Deportiva Javier Imbroda de Málaga, entre el 17 y el 19 de abril. Además de la parte puramente competitiva los chicos y chicas que van a participar en la Liga Edúcate en el Deporte podrán disfrutar también de varias actividades lúdicas y charlas formativas, que complementan esta actividad. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

