2-1: El VAR vuelve a jugar contra la UD Almería

domingo 11 de abril de 2021 , 19:38h

El Almería es superior al Zaragoza, remonta el marcador, pero una decisión controvertida del VAR da vida a los locales







La historia volvió a repetirse: la UD Almería pasó de hacer un gol que podía darle la victoria a que este fuera anulado de manera controvertida, marcando el posterior desarrollo de la contienda. Los rojiblancos supieron levantarse de un tanto inicial del Real Zaragoza, hasta el punto de que pasó a ser muy superior a los maños con Lucas Robertone igualando la jornada e, incluso, remontándola con un disparo desde 30 metros. Ahí, el VAR intervino para anularlo por un fuera de juego tan milimétrico que ni las propias imagenes aclaraban su existencia. Los indálicos siguieron intentándolo, pero el partido ya estaba condicionado y, en el 79, llegaba el 2-1 definitivo.



No fue un buen arranque del conjunto dirigido por José Gomes, puesto que los almerienses sufrían en los continuos centros laterales que los locales estaban realizando. Precisamente, así llegaba la acción del 1-0, con un envío desde el costado cabeceado por Adrián González. Apenas habían pasado nueve minutos.



El Almería, con la desventaja en el electrónico, fue creciendo paulatinamente, teniendo a Lucas Robertone como su futbolista más destacado en la parcela ofensiva. De hecho, el argentino mandó a la red, en el minuto 33, una jugada iniciada por Petrovic y de la que Balliu sacó un centro al segundo palo. Antes del 1-1, el centrocampista ya había avisado en un mano a mano que paraba Cristian Álvarez.



La segunda mitad llegó con João Carvalho entrando en el lugar de Samú Costa, que tenía amarilla. Los rojiblancos fueron los únicos futbolistas que buscaron la portería contraria durante este periodo, generando una llegada tras otra.



Después de varios acercamientos, en el minuto 60, Robertone firmó una obra de arte al marcar un gol con un golpeo desde 30 metros. Se postulaba a ser el mejor tanto del fin de semana. Sin embargo, como si fuera una historia de nunca acabar, el VAR le decía al colegiado que anulara la acción por un supuesto fuera de juego, unos 25 segundos antes del disparo, tan milimétrico que ni las propias líneas pintadas terminaban de aclarar la situación.



En cualquier caso, el 2-1 no subió al marcador y el encuentro estaba ya demasiado marcado. La UD Almería tiró de orgullo y lo siguió intentando. En este sentido, Sadiq remató alto una ocasión, mientras que, poco después era Juan Villar, que acababa de ingresar en el terreno de juego, el que no encontraba la portería.



El gol anulado era una losa pesada sobre los futbolistas visitantes. Su empeño en ganar el partido era una realidad, pero, en el minuto 79, el Zaragoza dio un golpe fortísimo al conseguir el 1-2 en su primera llegada entre los tres palos de toda la segunda mitad.



Ahí acabó el partido, que fue diferente en número de jornada, pero igual en la historia. El Almería no se repuso de este último mazazo y acabó cediendo los tres puntos que había en juego en La Romareda.