Almería 2.000 participantes en las X Jornadas Astronómicas de Almería lunes 13 de junio de 2022 , 15:34h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Cinco conferencias, una exposición y una noche de observación se han desarrollado con aforos completos casi todos los días en esta iniciativa apoyada por Ayuntamiento y Diputación Las Jornadas Astronómicas de Almería finalizaron el pasado sábado por la noche su décima edición, cosechando un nuevo éxito de participación, superando también los registros del año pasado, puesto que han sido más de 2.000 personas las que han asistido o participado en las actividades: cinco conferencias en el Teatro Apolo, con lleno en patio de butacas y anfiteatro y, en algunos casos, con aforo completo, una exposición fotográfica en Diputación y una noche de observación astronómica en Retamar, que rebasó las 350 personas asistentes. Una nueva confirmación del éxito de este ciclo que está patrocinado por el Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería y la Diputación Provincial, bajo la coordinación de Pedro San José. Un nuevo éxito que ya fue vaticinado por el concejal de Cultura, Diego Cruz, que considera que las Jornadas “se han consolidado ya como un auténtico referente en la materia para expertos, aficionados y personas que se quieran iniciar en el apasionante mundo de la astronomía y esta área de la Ciencia”. En la misma línea, el diputado de Cultura y Cine, Manuel Guzmán, destaca “el prestigio y repercusión internacional que plasman la idoneidad del trinomio cultura, ciencia y turismo en la provincia de Almería. Las jornadas sitúan a nuestra tierra como referente mundial en astronomía”. Pedro San José hace una valoración muy positiva de las Jornadas, “que este año han recuperado la normalidad en todos los sentidos. La edición del año pasado fue muy exitosa, pero todavía estaba muy condicionada por mascarillas, distanciamiento, las medidas obligatorias… En esta ocasión se han superado todos los registros y tanto los asistentes como los científicos han quedado entusiasmados”. San José asegura que “los expertos de fuera que participan en las Jornadas siempre acaban encantados con Almería y su provincia, porque además de destacar el gran nivel del evento les realizamos una ruta para que conozcan la tierra”. El coordinador de las jornadas afirma que “estamos trabajando como siempre con vistas al año siguiente y barajamos de nuevo las mismas fechas, entre finales de mayo y principios de junio y tenemos ya hasta cuatro de las cinco conferencias, con el premio Nobel de 2021 incluido, cerradas para la próxima edición”. La conferencia de David Hilmers fue la última de las cinco que recibió el Teatro Apolo que abordó ‘Nuestro futuro en el espacio. Viaje a Marte: Desafío para la medicina’. Antes, la primera fue el lunes, 6 de junio, con el astrofísico de la Universidad de Ginebra y Premio Nobel de Física de 2019, Michel Mayor, que habló de ‘Otros mundos en el Cosmos: un sueño de la Humanidad’. El martes 7 fue turno de la astrofísica, profesora titular de la Universidad de Granada, Mónica Relaño, con ‘El importante papel del polvo interestelar’, mientras que el miércoles, día 8, el geólogo y astrobiólogo del Instituto de Geociencias CSIC Madrid, Jesús Martínez Frías, dio la conferencia ‘Marte: habitabilidad y búsqueda de vida’. La sesión del jueves fue con un fijo de las jornadas, el astrofísico del IAC Canarias, John E. Beckman, que habló de ‘Los múltiples mensajeros de la Astronomía’. Todas las conferencias se subieron nada más concluir al canal de YouTube de las Jornadas (‘Jornadas Astronómicas Almería’). Tras las conferencias, finalizaron las jornadas con la tradicional noche de observación astronómica, el sábado, día 11, en las instalaciones de la Asociación Orión en Retamar, donde hubo picnic para los asistentes y asistió el astronauta David Hilmers. A ello se suma la exposición que ha podido visitarse como todos los años en la entrada al Patio de Luces de Diputación, durante toda la semana de las Jornadas, en este caso con 22 fotos de los astro-fotógrafos almerienses Juan José Muñoz, José Luis Bedmar, Antonio Santiago Amador, Marga López Melgarejo, Raúl Oliver, Mabel Angulo, Alejandro Paz, José Francisco del Águila, José Antonio Vargas y José Hernández Ríos. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.