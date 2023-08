Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Ampliar 2.300 jóvenes almerienses han solicitado el Bono Cultural Joven viernes 04 de agosto de 2023 , 15:04h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia En la provincia, un 28,45% de jóvenes ya han solicitado el Bono Cultural Joven. 400 euros destinados a la adquisición y el disfrute de productos, servicios y actividades culturales Un total de 2.348 jóvenes de la provincia han solicitado el Bono Cultural Joven tras la apertura del plazo de solicitud del pasado 13 de junio. Los que tengan o hayan cumplido 18 años este año pueden solicitar los 400 euros destinados a la adquisición y el disfrute de productos, servicios y actividades culturales. Es necesario registrarse y realizar el procedimiento de solicitud en la página web www.bonoculturajoven.gob.es, antes del próximo 30 de septiembre. Al programa tienen derecho las personas jóvenes de 18 años de nacionalidad española, así como aquellas extranjeras que ostenten residencia legal en España, solicitantes de asilo, desplazados temporales y las personas extranjeras ex tuteladas en trámites de obtención del permiso de residencia. El subdelegado del Gobierno, José María Martín, ha destacado que “en poco más de un mes y medio, un 28,45% de los 8.253 posibles beneficiarios del Bono Cultural Joven en Almería ya lo han solicitado’’. Siendo el total de solicitudes recibidas en Andalucía de 35.167. En Almería hay más de una veintena de establecimientos adheridos, entre ellos distintas librerías (Nobel, Picasso, Bibabuk, Picasso Comic), centros artísticos como MECA y tiendas de productos digitales y online. Los jóvenes almerienses interesados deben proceder a su identificación digital a través de [email protected] o bien a través de su Certificado digital. Pueden realizar el trámite personalmente o a través de la representación de un adulto, para lo cual es preciso adjuntar el formulario de representación descargable en la página web, correctamente firmado por beneficiario y representante. Sobre el Bono Cultural Joven A partir de la concesión de la ayuda, las personas beneficiarias disponen de un año para utilizar los 400 euros en productos o servicios culturales en los establecimientos adheridos, que ya superan los 3.000 en toda España. El Bono Cultural Joven funciona con una tarjeta prepago que las personas beneficiarias pueden tener en formato virtual en su dispositivo móvil o en formato físico que recibirá en su domicilio o dirección indicada en la solicitud. Con esa tarjeta puede disfrutar de experiencias y productos culturales, que se dividen en tres tramos para favorecer la diversificación entre los distintos sectores culturales, con la siguiente distribución: ➢ 100 euros para productos físicos, por ejemplo, libros, prensa o discos. ➢ 100 euros para productos digitales, como prensa digital, podcast, videojuegos en línea y plataformas virtuales. ➢ 200 euros para artes vivas: teatro, ópera, cine, danza, museos o espectáculos taurinos. En 2022, primer año de vigencia de esta iniciativa, obtuvieron el Bono Cultural Joven un total de 277.594 personas en toda España, el 56,68% de la población estimada. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

