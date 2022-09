Capital 20 actividades en la Semana Europea de la Movilidad miércoles 14 de septiembre de 2022 , 20:29h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La alcaldesa, María del Mar Vázquez, anima a participar en un amplio programa con rutas a pie o en bici y talleres educativos Almería acogerá del 16 al 22 de septiembre la celebración de la Semana Europea de la Movilidad. El Ayuntamiento se suma un año más a esta iniciativa que se pone en marcha para sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de la movilidad sostenible en las ciudades. En esta ocasión, más de una veintena de actividades se desarrollarán desde este viernes con un amplio programa para todas las edades. La alcaldesa de la ciudad, María Vázquez, acompañada por la concejala de Seguridad y Movilidad, María del Mar García-Lorca, ha presentado esta mañana la programación de esta nueva edición de la SEM, cofinanciada con los fondos FEDER. “La movilidad sostenible y la reducción de emisiones a la atmósfera es un reto que tienen todas las ciudades modernas para contribuir a un entorno más amable, más habitable, respetuoso con el medioambiente y con las personas”, ha asegurado la primer edil, quien ha destacado la implicación del Consistorio almeriense con los objetivos de la Agenda 2030, especialmente en materia de salud y bienestar. Programa muy completo La alcaldesa ha animado a todos los almerienses a participar en la Semana Europea de la Movilidad, que contará con rutas a pie y en bicicleta, clases de patinaje, sesiones de educación vial con escolares en el Parque Infantil de Tráfico, circuito de patinetes eléctricos, taller de mantenimiento de bicicletas y biciescuela. También se han organizado dos concursos: uno de dibujo entre los estudiantes de quinto de Primaria y otro de fotografía al que se accederá a través de las redes sociales. Además, Surbús instalará en la calle principal de la Universidad un autobús informativo, el club ciclista femenino La Amatista celebrará una carrera sostenible (‘Corre por tu salud y la del planeta’), mientras que Decathlon realizará actividades con patines y rollers, así como una marcha ciclista sostenible. No obstante, la gran fiesta de la movilidad se celebrará el próximo sábado en el Paseo de Almería entre las 11 y las 14 horas con distintas actividades infantiles y de ocio, food trucks y exposición de vehículos eléctricos. En la página de Facebook ‘Semana Europea de la Movilidad Almería 2022’, así como en el perfil de Instagram @semalmeria2022, se detallarán las fechas, horas y localizaciones de cada actividad, así como los pasos a seguir para la inscripción en cada una de ellas. María del Mar Vázquez ha incidido en el trabajo continuo que desde la administración local se realiza en pro de una ciudad más sostenible, a través de “la renovación permanente de la flota del transporte público colectivo, la peatonalización de calles, el aumento de carriles bici, con alrededor de 80 kilómetros ya, o la puesta en marcha de iniciativas como Metrominuto para fomentar la movilidad a pie, entre otras en las que estamos trabajando”. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

