Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Deportes 200 deportistas en el X Duatlón Salinas Car Ciudad de Almería jueves 16 de marzo de 2023 , 08:37h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Ayuntamiento y Diputación colaboran en la prueba deportiva, valedera para el ranking nacional, que se celebrará el 19 de marzo en el Recinto Ferial Una de las pruebas más tradicionales del panorama deportivo regresa a Almería, se trata de la 10º edición del Duatlón M1 Salinas Car Ciudad de Almería. Una cita que se celebrará el 19 de marzo y que promete ser un éxito entre los deportistas que participarán en el evento. El Patronato Municipal de Deportes, a través del Ayuntamiento de Almería y la Diputación Provincial colaboran en la realización de la prueba que es valedera para el ranking nacional y que tiene 213 inscritos. Por ello, esta mañana, el concejal de Deportes, Juanjo Segura junto al diputado provincial, Francisco Álvarez, se ha reunido con el presidente de CTM1 Salinas Car, Javier Martínez, David Martínez, Iván López y Álex Uroz. De este modo, el concejal de Deportes, Juanjo Segura, se ha mostrado orgulloso por la organización de la prueba que “refleja el interés y ganas por competir de los deportistas almerienses, un fin de semana más nuestra ciudad vivirá el deporte de forma intensa con el duatlón”. Además, ha recalcado “el apoyo del PMD en pruebas como estas que, también, contribuyen al impacto económico de la capital”. El diputado provincial Francisco Álvarez ha felicitado a la organización y al Ayuntamiento de Almería por la puesta en marcha de una nueva edición de esta competición que, como ha expuesto, "sigue llenando de pruebas de calidad el calendario deportivo de la provincia de Almería intensificando la relación de nuestra tierra con un deporte como el duatlón y, además, fortaleciendo el binomio tan interesante para la promoción de 'Costa de Almería' a través del turismo activo". Javier Martínez, presidente de CTM1 Salinas Car, ha invitado “a los almerienses a que pasen por el Recinto Ferial para disfrutar de este bonito deporte y vean a los participantes”. De este modo, aclara que “es un éxito puesto que somos el Duatlón de Andalucía que más ha incrementado sus inscritos en lo que llevamos de año”. Como novedad, el X Duatlón Salinas Car Ciudad de Almería saldrá del Recinto Ferial y cuenta con una carrera de 5 kilómetros. Paralelamente, se hará un circuito de ciclismo con 20 kilómetros. Por último, se afrontarán dentro del recinto los últimos 2,5 km de carrera. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

