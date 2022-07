Diputación 200 personas sin recursos recibieron orientación juridico laboral sábado 09 de julio de 2022 , 12:20h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Diputación y los Graduados Sociales ofrecen estes servicio desde noviembre de 2021 La Diputación Provincial y el Colegio Oficial de Graduados Sociales de Almería realizan un balance muy positivo de la puesta en marcha del servicio de asesoramiento jurídico – laboral gratuito dirigido a personas sin recursos de municipios menores de 20.000 habitantes. Esta iniciativa, de carácter pionero a nivel nacional, entró en vigor a finales del pasado mes de noviembre de 2021 y la Institución y el Colegio analizan los datos generados en los primeros meses desde que esta iniciativa se puso al alcance de la ciudadanía. Durante todo este tiempo, los Graduados Sociales han atendido a más de 200 personas en toda la provincia a las que han asesorado y orientado gratuitamente en cuestiones de ámbito laboral o en temas relacionados con las prestaciones a la Seguridad Social. El asesoramiento se realiza en las instalaciones de los 13 centros de los Servicios Sociales de Diputación repartidos por la provincia y que abarcan todas las comarcas. La vicepresidenta de Diputación y diputada de Bienestar Social, Ángeles Martínez, ha destacado que “el convenio está dando sus frutos y son ya muchas las personas que se han beneficiado de esta iniciativa. Queremos que llegue al mayor número de personas posible. Con este proyecto Con él cumplimos con uno de nuestros grandes objetivos a todos los niveles: igualar oportunidades entre almerienses”. Por su parte, la diputada de Promoción Económica, Carmen Navarro, ha recordado que el servicio continúa activo y que constituye “una herramienta muy eficaz para que las personas sin recursos puedan acceder a este tipo de asesoramientos que les pueden ayudar a superar diferentes situaciones, aclarar dudas o ayudar a comprender procesos administrativos que pueden resultar complejos para quienes no son expertos en determinados temas”. La presidenta del Colegio Oficial de Graduados Sociales, María del Mar Ayala, ha coincidido en la lectura positiva realizada por las diputadas y ha puesto de relieve esta colaboración institucional que “beneficia a personas que necesitan este asesoramiento y que, de otra forma, no podrían recibirlo. La experiencia está siendo realmente buena y las personan que han acudido a este servicio nos han transmitido su agradecimiento y, sobre todo, que sienten que tienen a su disposición un punto de apoyo”. Página web y teléfono Se ha creado una página web para la gestión y tramitación de este servicio que se realiza bajo cita previa. Las personas interesadas pueden consultar la siguiente web: https://serviciodeorientacion.cgsalmeria.com/ En este espacio web el usuario puede acceder al servicio al rellenar un formulario. También se ha habilitado un número de teléfono para tal efecto: 610 610 342. Los profesionales del Colegio de Graduados Sociales que se han sumado a este acuerdo, más de 350 en toda la provincia, prestan este asesoramiento en los Centros de Servicios Sociales Comunitarios de la Diputación y en estrecha colaboración con los profesionales de Bienestar Social en materias como: o Prestaciones a la Seguridad Social: • Jubilación, invalidez… o Trabajadores • Despidos • Desempleo • Reclamaciones salariales o Emprendedores • Orientación para la creación de empresas • Contratación de trabajadores o Extranjería • Relaciones laborales de extranjeros Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

