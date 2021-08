215 almerienses se ‘mojan’ por la conexión ferroviaria en la I Travesía a Nado Carlos Tejada

domingo 29 de agosto de 2021 , 16:00h

El alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, da la salida a la prueba y una placa por los 18 años de profesional a Carlos Tejada, y el presidente de Diputación, Javier A. García, entrega los premios

Deporte, inclusión y ciudadanía se han unido en la I Travesía a Nado Carlos Tejada ‘Mójate por el tren’, donde 215 almerienses se han lanzado al mar para recuperar esta prueba tradicional del mes de agosto en la ciudad, incluida en el circuito provincial, y han estado arropados por representantes de la sociedad de Almería, que con una pancarta y una fotografía conjunta han reiterado una vez más al Gobierno de España que “el tiempo de promesas ya pasó, ahora los almerienses exigimos respuestas que nos acerquen a España y Europa”, como se recoge en el Manifiesto leído en la playa para reivindicar la conexión ferroviaria.

La prueba, apoyada por Ayuntamiento y Diputación Provincial, nace del club de natación master Bahía de Almería y la Mesa del Ferrocarril, y ha nadado de forma paralela entre la actividad deportiva y la metáfora de ‘mojarse por el tren’, con presencia, entre otros, del alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, el presidente de la Diputación, Javier A. García, y la presidenta del Parlamento de Andalucía, Marta Bosquet.

El alcalde ha sido el encargado de dar la salida a las categorías infantiles, a la vez que ha entregado una placa de reconocimiento a Carlos Tejada, “estoy muy contento de acompañar a Carlos Tejada en esta travesía que lleva su nombre y tener el honor de entregar la placa, en nombre de la organización, por sus 18 años como profesional, donde ha llegado a ser campeón de Europa en el año 2010, y logrado más de 300 medallas y 50 récords de España. Carlos Tejada es un auténtico embajador de Almería y un ejemplo para los demás por su esfuerzo, alegría y humildad”.

Respecto al aspecto más reivindicativo, el alcalde asegura que la desconexión ferroviaria de Almería con el resto de España no sólo es “un agravio social mantenido durante décadas”, sino que también supone un “grave e injusto factor limitante para la pujante industria agrícola de la provincia, así como para la singular oferta turística y la potente industria de extracción de piedra natural”.

Por su parte, el presidente de Diputación, Javier A. García, que ha entregado los premios de las categorías Máster y General, ha destacado la importancia de una prueba que clausura el Circuito de Travesías a Nado que organiza la Institución Provincial y que en su primera edición ha unido deporte, inclusión y la reivindicación por las infraestructuras de la provincia: “Hoy hemos comprobado como Almería cuenta con una gran afición por este deporte y que 215 deportistas llegados desde todos los puntos del país están dispuestos a mojarse por el tren de alta velocidad que tanto necesita nuestra provincia. Nos sentimos orgullosos de contar el Circuito con una prueba que lleva el nombre de uno de nuestros deportistas más destacados: Carlos Tejada”.

Del mismo modo, ha revelado que la Diputación va a seguir apostando por el deporte inclusivo y el deporte adaptado para que Almería siga siendo referente en la promoción de todas las modalidades deportivas, para todos los almerienses, sin distinción.

El alcalde y el presidente de Diputación han estado acompañados por el concejal de Deportes, Juanjo Segura, y la concejala de Urbanismo e Infraestructuras, Ana Martínez Labella, así como con el diputado de Deportes, José Antonio García.

Manifiesto por el ferrocarril

La I Travesía a Nado Carlos Tejada se ha desarrollado en las categorías desde infantil hasta master, con nadadores de hasta 82 años, y distancias de 100, 200, 1000 y 2000 metros, tanto en la modalidad convencional como adaptada, y ha tenido, entre las diferentes pruebas el simbólico acto de reivindicación ‘Mójate por el tren’. El presidente de la Mesa del Ferrocarril, José Carlos Tejada, ha lanzado un mensaje alto y claro: “Almería necesita cuanto antes conectividad, está perdiendo competitividad por la ausencia de una logística limpia como es el transporte por ferrocarril. Almería necesita certezas y realidades, y la sociedad civil si no lo ve a corto plazo será movilizada por la Mesa del Ferrocarril y también volveremos a tocar la puerta del Parlamento europeo”.

El periodista Antonio Fernández ha sido el encargado de leer el manifiesto, donde se especifica que “exigimos poder tener la certeza de que la conexión con el Corredor Mediterráneo estará finalizada y en plena actividad para esa fecha límite que sería 2025… queremos que no se produzca ni una dilatación más, ninguna suspensión más de los tramos… por la sostenibilidad del transporte, por la mejora de las comunicaciones, de la movilidad de las personas y por la competitividad de nuestra economía, reclamamos con toda la energía que permite la razón, esas certezas, esa seguridad de que Almería dispondrá con una línea que nos comunique con España y Europa”.

Homenaje a Carlos Tejada

Carlos Tejada ha sido el gran protagonista de una prueba que recupera la tradición y que se ha trasladado del Puerto hasta la playa de la Térmica, para disfrutar de todo su expresión de la natación a mar abierto. El nadador afirma que “me ha emocionado mucho recibir esta placa. Me he esforzado mucho para llevar a lo más alto el nombre de Almería y me enorgullece que lleve mi nombre la travesía”.

Con un poco de viento, y la mar algo picada, se han lanzado la mar los 215 nadadores en sus diferentes categorías siendo los ganadores, en la general, masculina, ha sido Germán Rodríguez García, con un tiempo de 00.25:03, seguido de Daniel Muñoz Segura, con 00:26:15, y tercero, Lucas Torres García, con 00:27:29. En la general femenina la ganadora ha sido Raquel Úbeda Fernández, con 00:30:37, seguida de Laura López Sánchez, con 00:32:56, y, tercera, Gemma Ferrón Picón, con 00:33:17. En categoría adapatada, el ganador ha sido Carlos Tejada, con 00:31:36, seguido de Carlos Bienert, con 00:41:16, y en Adaptada Femenina, primera, Julia Fernández Jiménez, con 00:39:26, y segunda, Rosana Vita Villegas, con 00:40:12. La lista completa de premiados se puede ver en la APP Cruzandolameta