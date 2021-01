223 okupaciones de viviendas en Almería en 2020

domingo 24 de enero de 2021 , 13:10h

La parlamentaria andaluza del Partido Popular de Almería, Rosalía Espinosa se ha mostrado preocupada ante una respuesta del Gobierno de España que reconoce a diputados del PP que en los primeros nueve meses del año pasado se produjeron en la provincia de Almería 223 ocupaciones de inmuebles conocidas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, una cifra que en Andalucía asciende a 2.009 casos (Cádiz 313, Córdoba 181, Granada 108, Huelva 132, Jaén 64, Málaga 311 y Sevilla 677).



Según Espinosa estamos ante un “grave problema” que lamentablemente va en aumento año tras año y que supone un enorme sufrimiento para aquellas personas que han invertido sus ahorros en una vivienda que finalmente termina siendo ocupada y en muchísimos casos destrozada por los ocupas. Por ello espera que el Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias tome medidas para garantizar el derecho constitucional a la propiedad privada.



“Son muchísimas las ocasiones en las que a través de los medios de comunicación conocemos que se han ocupado viviendas, y que además esto está causando problemas no solo al afectado si no también a los vecinos de la zona. Es cierto que todos tenemos derecho a una vivienda digna, pero el Gobierno no puede dejar desprotegidos a los ciudadanos que tras una vida trabajando han invertido el dinero que han ganado en una casa que termina siendo ocupada, provocando situaciones realmente dramáticas en las que los dueños de la vivienda tienen que hacer incluso frente a los gastos de luz, agua, IBI etc…”, afirma.



La parlamentaria popular señala que en otras ocasiones son bandas organizadas las que se dedican a ocupar inmuebles para alquilarlos de forma ilegal a personas o familias en situación de vulnerabilidad, o para conseguir del legítimo propietario dinero a cambio de desalojar la vivienda usurpada ilegalmente.



Por ello el PP consciente del problema que existe presentó una Proposición No de Ley en el Parlamento de Andalucía, que fue apoyada por todos los partidos menos Adelante Andalucía, para que el Gobierno de España apruebe una ley que garantice el derecho constitucional a la propiedad privada y combata eficazmente la ocupación ilegal.



Espinosa señala que para el PP es compatible la defensa de la propiedad privada con el apoyo y protección de aquellas personas más vulnerables o en situación de exclusión social por carecer de una vivienda.



“Hay almerienses, personas honradas y trabajadoras a las que se les está vulnerando sus derechos cuando ocupan su vivienda de manera ilegal, en lo que es un ataque al derecho constitucional a la propiedad privada y que afecta además a la convivencia vecinal ya que están proliferando bandas de criminales al amparo de la ocupación y que cobran por ocupar o por desocupar, lo mismo les da”, afirma.



Ante esta situación, Rosalía Espinosa afirma que el Gobierno de España debería trabajar para poner coto a este delito y no para alentarlo, así como ayudar a los colectivos y familias más vulnerables, los de verdad, para que tengan garantizados el acceso a una vivienda digna, y los suministros básicos y esenciales, así como los servicios públicos.



Finalmente, Rosalía Espinosa pide al Gobierno de Sánchez que atienda las peticiones del presidente del Partido Popular, Pablo Casado, quien ha propuesto expulsar a los ocupantes ilegales en un plazo de 12 horas y recuperar el delito de usurpación ilegal que derogó el Gobierno de Zapatero, estableciendo penas de 1 a 3 años para los ocupas y las mafias.